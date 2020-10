Dramma in volo, scontro tra due aerei: ci sono vittime

Un tremendo scontro in volo ieri pomeriggio ha causato vittime e creato panico nella popolazione. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono in corso le indagini per capire cosa abbia potuto causare il drammatico incidente aereo. Sul posto i soccorsi.

Scontro in volo a Loches: ci sono vittime accertate

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio nella zona francese sovrastante il piccolo paesino di Loches che conta appena 7180 abitanti nella regione della Indrie-et-Loire.

Secondo quanto riportato dai tabloid locali ed italiano come Yes Life, i due velivoli coinvolti sarebbero un aereo da turismo DA40 ed un biposto ultraleggero.

Successivamente allo scontro in aria intorno alle 16.45, i due velivoli sono precipitati. Da quanto emerge il numero delle vittime per ora accertate è 5: entrambi gli occupanti del biposto e tre altre pesone che invece viaggiavano sull’aereo turistico.

La caduta è avvenuta presso il centro abitato ma miracolosamente non avrebbe colpito nessun edificio o veicolo risparmiando così ulteriori vittime.

In corso le indagini per accertare le cause del tremendo schianto aereo.

Zona recintata, in corso le indagini: cosa emerge

Accorsi nella cittadina francese, le autorità locali hanno dato l’avvio ai rilevamenti ed alla raccolta delle testimonianze per cercare di ricostruire la possibile dinamica dell’incidente che ha scioccato la Francia.

Il riserbo è massimo ma lacune informazioni trapelate permettono di dare una parziale ricostruzione dei fatti.

L’aereo da turismo era partito da Poitier che dista dal luogo dell’impatto 100 chilometri, mentre ancora non è stato reso nota la provenienza del biplano ma anch’esso era decollato da poco.

Nel cielo che sovrasta Loches i due aerei si sarebbero scontrati a mezz’aria ma non si riesce a spiegarsi chi dei due velivoli abbia causato lo scontro e come mai i due piloti non abbiano attuato misure per evitarlo.

La notizia del disastro aereo è stata divulgata dalla Prefettura di Indre e Loira ed è stata riportata in un Tweet anche da alcuni tabloid locali.