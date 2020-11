Dramma a Roncello, uomo si suicida dandosi alle fiamme: “Non era il primo tentativo”

Grande dramma a Roncello dove un uomo di 77 anni si è suicidato dandosi alle fiamme. Ma secondo le indiscrezioni quello non è stato il primo tentativo.

Roncello sotto shock dopo che un uomo di 77 anni ha deciso di porre fine alla sua vita in strada, dandosi fuoco.

Il suicidio dell’uomo di 77 anni

Tragedia nella provincia di Monza avvenuta nella giornata di mercoledì 11 novembre. Alle ore 18 un uomo di 77 anni si è tolto la vita in strada davanti a tutti. Secondo la ricostruzione di Monza Today, l’uomo si sarebbe recato fuori dal cimitero al parcheggio e avrebbe tirato fuori una tanica di benzina.

Successivamente si è cosparso completamente di liquido infiammabile e si è dato fuoco facendo cadere per terra un accendino acceso. Sul posto – a seguito segnalazione – sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma nonostante tutti gli sforzi non c’è stato nulla da fare per l’uomo che è stato dichiarato morto.

Si tratta di un pensionato che abitava nella provincia di Milano e che ieri ha compiuto un gesto estremo proprio al cimitero, senza pensare alle conseguenze.

L’indiscrezione sulla vittima

Sempre secondo quanto emerge, l’uomo si sarebbe recato al parcheggio del cimitero a bordo della sua auto. Un attimo di riflessione e poi la decisione netta uscendo dall’abitacolo e cospargendosi di benzina. È bastata la fiamma di un accendino per essere travolto dalle fiamme che non gli hanno lasciato scampo.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, non sono state rese note ad ora le generalità dell’uomo, ma è emerso che l’uomo avrebbe già tentato di togliersi la vita nei mesi precedenti ma senza alcun successo. La sua decisione potrebbe essere legata alla solitudine e al dolore per la scomparsa di sua moglie.

Nei prossimi giorni ci potrebbero essere nuovi dettagli in merito a questa tristissima tragedia.