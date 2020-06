Turismo, Dpcm Riaperture: dal 3 giugno si potrà tornare a viaggiare all’estero

Dpcm Riaperture: dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra Regioni e partire per l’estero

Dal 3 giugno l’Italia riapre i confini nazionali e gli aeroporti: ecco la lista dei Paesi in cui sarà possibile prenotare un viaggio.

Dal 3 giugno via libera agli spostamenti tra regioni senza obbligo di autocertificazione e ai viaggi all’estero.

Il “Decreto Riaperture” chiarisce che ci si potrà muovere tra l’Italia e i Paesi dell’Unione Europea e quelli dell’area Schengen senza essere sottoposti a quarantena e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Ecco la lista dei paesi dove i turisti italiani potranno Paesi in cui gli italiani potranno viaggiare dal 3 giugno:

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Andorra

Austria

Belgio

Bulgaria

Islanda

Lettonia

Finlandia

Francia

Irlanda

Liechtenstein

Lituania

Germania

Grecia

Paesi Bassi

Polonia

Lussemburgo

Principato di Monaco

Regno Unito

Malta

Norvegia

Portogallo

Città del Vaticano

Svezia

Romania

Svizzera

Ungheria

Slovacchia

Repubblica Ceca

Repubblica di San Marino

Slovenia

Spagna

Il Dpcm Riaperture sottolinea che:

“A decorrere dal 3 giugno 2020, […] non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.”

Dal 3 giugno i turisti stranieri potranno arrivare in Italia senza obbligo di quarantena: continueranno a essere vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli elencati, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Dpcm Riaperture: Paesi vietati ai turisti italiani dal 3 giugno

Ogni Paese dell’Unione Europea può bloccare gli ingressi con misure che limitino gli spostamenti secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivante dalla regolamentazione comunitaria ed internazionale.

La Spagna ha revocato i blocchi per voli e traghetti dall’Italia, la Francia riaprirà dal 15 giugno, ma si potrà entrare ma solo se muniti di un’autocertificazione di buona salute.