Ultime notizie riguardo l’uso obbligatorio delle mascherine. Il Nuovo DPCM di ottobre 2020 indica le misure di obbligo mascherine all’aperto e in alcuni casi anche in auto.

È stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM del 7 Ottobre 2020 che contiene le misure urgenti per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19. Il decreto introduce in Italia l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e al chiuso solo in determinate situazioni. Non ci sono invece limitazioni per la movida, né chiusure anticipate di Bar e locali.

Dpcm Ottobre, quando bisogna indossare la mascherina?

Il nuovo Dpcm del 7 Ottobre prevede l’uso obbligatorio delle mascherine in alcune circostanze, nello specifico quando non si possono mantenere le distanze. La sottosegretaria alla Salute Zampa ha infatti chiarito: “Le mascherine si possono non indossare quando si è a distanza dagli altri, come in spazi come la campagna, il giardino, l’orto, nei boschi e in altri luoghi isolati. Così come non sono previste quando ci si trova in bici, in moto o in auto da soli o con i propri congiunti”.

Quando bisogna indossare la mascherina in auto?

Le mascherine protettive devono essere indossare nel proprio veicolo esclusivamente quando non si è da soli. Non c’è bisogno di indossarle se si è da soli o in compagnia dei propri congiunti.

Come specificato, dunque, le mascherine diventano però obbligatorie in altre circostanze: in luoghi chiusi e all’aperto se in compagnia di amici o altre persone. L’articolo 1 prevede infatti “l’obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi”. Il governo prevede anche controlli più stringenti e la possibilità di attivare l’esercito e rischio sanzioni. Sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina: i bambini sotto i sei anni, chi fa attività motoria, i soggetti con patologie, soggetti affetti da disabilità non compatibili con l’uso della mascherina.

