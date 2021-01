Dpcm: il governo chiarisce i dubbi dei cittadini in merito agli spostamenti

Diversi gli argomenti trattati dal governo fra cui gli spostamenti legati al lavoro, il dog sitting e altri chiarimenti sulle misure attive sino al 5 marzo.

Il governo ha deciso di pubblicare delle faq per rendere più chiaro cosa si può fare nelle varie zone d’Italia. Ad esempio, è ammesso usare l’automobile anche con persone non conviventi a patto che sia seduto davanti solo il guidatore e che vi siano solo due passeggeri.

Si potranno accompagnare i figli a scuola in caso di didattica in presenza

Facendo sport nelle zone rosse, inoltre, si può entrare in altri comuni senza sanzioni se lo spostamento risulta funzionale all’attività che si sta svolgendo. Queste sarebbero solo alcune delle domande poste riguardo il Dpcm che sarà attivo sino al 5 marzo.

Tornando a parlare del transito, è consentito spostarsi per motivi di salute, necessità o l’acquisto di beni primari in zone gialle e arancioni. Un’altra eccezione, inoltre, è rappresentata dalla scuola in caso si tratti di didattica a presenza.

Per quanto riguarda le persone prive di autovettura o non autosufficienti, per i medesimi motivi potranno farsi accompagnare da un familiare nella zona stabilita.

Lo sport all’aperto potrà essere svolto dalle 5 del mattino alle 22

Ritornando a parlare dello sport, quest’ultimo, all’aperto ed in forma individuale potrà essere effettuato dalle 5 del mattino alle 22 di sera. Inoltre verrà consentito l’uso della bicicletta anche in zona rossa per arrivare sul posto di lavoro o andare ad acquistare beni di prima necessità.

Quest’ultima si potrà usare anche per svolgere attività motoria ma solamente nei pressi della propria abitazione. Discorso simile anche per il jogging e la corsa le quali dovranno per forza essere svolte vicino alla propria residenza e con mascherina.

Nelle zone rosse, infine non sarà possibile andare a far visita nei carceri. Consentiti invece gli spostamenti per vendere o comprare immobili, così come per andare ad assistere ai funerali dei propri parenti.