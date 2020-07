Dough Armstrong di Vite al Limite superava i 311 kg: oggi ne ha persi più di 100, è irriconoscibile

Dough Armstrong di Vite al Limite rischiava di non farcela ma poi ha perso più di 100Kg. Oggi è in salute e in forma, completamente irriconoscibile.

Dough Armstrong di Vite al limite ha perso più di 100Kg: rischiava di non farcela ma grazie alla tenacia e al dottor Nowzaradan oggi è irriconoscibile.

Il programma televisivo che va in onda su Real Time lascia spesso gli spettatori a bocca aperta con alcune storie toccanti come quella di Amber Rachdi oppure J.T.Clark.

I protagonisti di ogni puntata conducono vite al limite della normalità a causa del loro extra peso: seri problemi di salute, carenza di autosufficienza e grave obesità.

Vicini al punto di non ritorno molti di loro ricevono notizie allarmanti sulla breve aspettativa di vita che hanno e perciò, spinti dalla paura e dalla voglia di migliorare, scelgono di partecipare a Vite al limite per dimagrire.

Dough Armstrong pesava più di 300Kg quando ha iniziato il percorso con il dottor Nowzaradan non era più in grado di fare le cose da solo in casa stava diventando un peso per la sua famiglia.

Oggi è un uomo nuovo, oramai irriconoscibile Dough Armstrong di Vite al limite è dimagrito moltissimo: scopri il suo percorso e com’è diventato oggi.

Dough Armstrong dimagrito, oggi irriconoscibile

Dough Armstrong è entrato nel programma di Vite al Limite all’età di 36 anni con un peso di 311 Kg.

La sua grave obesità l’ha reso un peso per la sua famiglia soprattutto per la moglie che appena partorito necessitava di un marito pronto ad aiutarla ritrovandosi invece un uomo che era l’ombra di se stesso.

Dough passava le giornate a mangiare senza limite e questa cattiva abitudine lo ha portato ad essere gravemente obeso.

Stimolato dalla moglie e dall’amore per la famiglia ha deciso di cambiare vita iscrivendosi al programma del Dottor Nowzaradan Vite al limite.

Un inizio molto difficile e tortuoso quello di Dough: abbandonare le vecchie abitudini, abbracciare una nuova vita sana, piena di visite mediche e controlli non è stato facile.

Dopo non poche discussioni e scontri con il medico di origini iraniane finalmente la svolta: Dough ha iniziato a perdere peso fino ad eliminare ben 102 Kg in 1 anno.

Ha compiuto un’impresa che credeva impossibile salvando la sua vita e anche il suo matrimonio: ora si gode moglie e figli in serenità.

Non ha mollato la presa e oggi dai social network si mostra in foto visibilmente dimagrito rispetto al periodo delle riprese televisive.

Anche i telespettatori del programma non perdono occasione di complimentarsi con lui sul suo profilo Facebook per il percorso che ha fatto, scrivono: ‘Spero che sei arrivato al peso che volevi, bravo e bellissima famiglia!’