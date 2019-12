Il sonno influisce su ogni aspetto della tua salute, dal tuo umore alla memoria alle abitudini di esercizio. Troppo, però, può farti venire un ictus.

Dormire troppo fa male? È risaputo che la privazione del sonno è dannosa per una serie di motivi, ma ora una nuova ricerca mostra che anche dormire troppo è dannoso.

Dormire regolarmente per più di nove ore alla volta e fare lunghi pisolini a mezzogiorno ha dimostrato di aumentare il rischio di ictus, secondo uno studio pubblicato su Neurology mercoledì.

I ricercatori hanno analizzato i modelli di sonno di 31.750 persone in Cina per sei anni.

L’età media era di 62 anni e lo studio ha controllato altri fattori di rischio di ictus, come il fumo, il bere e la storia di ictus e altri problemi cardiaci.

Gli intervistati che dormivano più di nove ore a notte avevano un rischio maggiore di ictus del 23%.

Coloro che hanno frequentemente fatto un pisolino di mezzogiorno per più di 90 minuti hanno sperimentato un aumento del rischio del 25%.

Per le persone che hanno dormito per più di nove ore e hanno fatto un pisolino di mezzogiorno per più di 90 minuti, il rischio di ictus è salito a un enorme 85%.

I vantaggi del pisolino

Il motivo dietro l’associazione non è chiaro per i ricercatori, ma hanno notato che un aumento della durata del sonno era anche correlato all’aumento dell’infiammazione e del peso, tra gli altri fattori noti per influenzare negativamente il cuore.

Il sonno ha una “distribuzione bimodale“, ha affermato Sheila Garland, psicologa clinica registrata e assistente professore alla Memorial University di Terranova e Labrador.

Ciò significa che ci sono due modi di dormire: troppo poco e troppo.

“Non è bello dormire troppo poco, ma non è nemmeno bello dormire troppo“, ha detto.

Un circolo vizioso

Il problema per i ricercatori è che il sonno in eccesso può essere sia una causa che un sintomo: può causare altri problemi di salute, ma può anche essere un sintomo di altre condizioni di salute sottostanti.

I disturbi del sonno come l’ipersonnia e l’apnea notturna possono influire sulla durata del ciclo del sonno di una persona. I disturbi dell’umore sono un altro colpevole comune.

Nel determinare perché qualcuno dorme troppo (o troppo poco), è necessario prendere in considerazione sia le condizioni fisiche che quelle psicologiche.