Dormire con il reggiseno? Non è una sana abitudine, ecco perché

Dormire con il reggiseno sì o no? Ci sono correnti di pensiero diverse in merito ma alcuni studi rivelano che FA MALE farlo, ecco cosa potrebbe succederti!

Hai l’abitudine di dormire con il reggiseno? Non è una sana abitudine per i tuoi seni, ecco perché dovresti dormire senza secondo gli esperti.

Da sempre si pensa che col passare degli anni senza portare il reggiseno si possano allentare i tessuti della pelle del seno con un risultato spiacevole: seno svuotato.

Non sbagliato come ragionamento ma ci sono più correnti di pensiero: molti esperti credono che ci siano molti benefici anche nel non portare il reggiseno durante il giorno.

Ma di notte fa male portarlo? Ecco perché non dovresti dormire con il reggiseno durante la notte.

Dormire con il reggiseno è utile? Gli esperti cosa dicono

Circa l’80% delle donne è abituata ad indossare il reggiseno durante la giornata e alcune dichiarano di non poterne fare a meno.

Molte donne lo indossano anche di notte, altre non lo sopportano di notte tanto quanto di giorno.

Uno studio condotto in Francia dal dottor Jean-Denis Roulillon ha dimostrato che il reggiseno non è un accessorio fondamentale e utile per la salute della donna.

È risultato che la perdita di tonicità dei tessuti del seno non è principalmente dovuta all’assenza del reggiseno anzi, portarlo aumenta la probabilità di avere smagliature in questa zona del corpo e soprattutto di notte andrebbe evitato.

La dottoressa Ambra Guth esperta in merito non pensa sia dannoso ma solo inutile.

Consiglia però alle donne con una taglia di reggiseno importante (oltre la misura 4°) di portarlo durante il giorno per dare sostegno al petto e alla schiena oltre che ai tessuti.

Concordando con il dottor Jean-Denis Roulillon, la dottoressa Guth ha affermato:

Non vi è alcuna prova che dormire con il reggiseno sia utile

Perché dormire senza è meglio

Altri ricercatori hanno invece constatato che dormire senza reggiseno aumenta la circolazione nella zona interessata: dormire con il reggiseno tutte le notti non è una sana abitudine!

Per questo si sconsiglia di dormire con il reggiseno soprattutto se molto attillato e con il ferretto. Lasciate respirare il corpo durante la notte!

Il reggiseno potrebbe comprimere alcune ghiandole e canali linfatici impedendo l’eliminazione di tossine grazie al drenaggio linfatico.

A lungo termine, bloccando questo drenaggio notte dopo notte, potrebbero verificarsi delle conseguenze preoccupanti:

cisti noduli tumore al seno

Se non riuscite a dormire senza reggiseno ci sono due soluzioni:

1) utilizzate il reggiseno elasticizzato in cotone o microfibra in modo che non abbia dentini e ferretti compressivi. Se non ha cuciture è anche più comodo!

2) se utilizzate un reggiseno a coppa con gancetto potete allentare il gancetto allacciandolo alla misura più larga della standard: così la circolazione non sarà ostruita.