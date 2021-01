Dormire bene, ecco 4 consigli di bellezza che DEVI attuare

Un sonno fatto di bellezza e cura di sé? Si può effettuare con semplicità, mettendo in atto 4 efficaci trucchetti molto utili.

Se la bellezza è una parte importante della tua vita, sappi che puoi incrementarla mentre dormi.

Mettere in atto un sonno profondo può essere una vera e propria magia per la tua pelle, per i tuoi capelli, per il tuo corpo e la vita in generale!

Ecco 4 trucchetti infallibili che ti aiuteranno a dormire bene, come mai prima d’ora…

Bellezza e sonno: usa una fodera per cuscino in seta

Il tessuto del tuo lenzuolo e della fodera del cuscino, gioca un ruolo molto importante nel farti dormire bene.

Se vuoi dormire bene, sostituisci le fodere dei cuscini di cotone con la seta. Una superficie in seta riduce l’attrito tra la pelle e i capelli contro il cuscino, mantenendoti a tuo agio mentre dormi.

Prova a usare gli oli essenziali

Gli oli essenziali – come il gelsomino e la lavanda – sono ottimi prodotti se hai un sonno irregolare.

Spruzza qualche goccia sul cuscino prima di dormire. La sua fragranza rilassa i muscoli e ti calma, dandoti così un sonno migliore. Fallo per un paio di settimane e noterai la differenza.

Sbarazzati del trucco

Dormire con il trucco non solo danneggia la pelle, ma influisce anche sul ritmo del sonno.

Il trucco ostruisce i pori e impedisce loro di respirare. Questo soffoca la tua pelle e ti fa sudare molto, disturbando così il tuo sonno. Pulisci sempre accuratamente il viso prima di andare a letto.

Fai una doccia calda prima di dormire

Fare una doccia calda (non bollente) prima di addormentarsi è paradisiaco.

Rilassa i muscoli, calma la mente e allenta la tensione dal corpo. Concediti una doccia rilassante prima di andare a letto per dormire al meglio. Inoltre, assicurati che l’acqua non sia troppo calda!