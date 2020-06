Doppio Bonus Busta Paga Luglio 2020: ecco a chi spetta l’aumento

In arrivo Doppio Bonus Busta Paga: a chi spetta dal mese di luglio?

In arrivo dal mese di luglio doppio bonus che porterà aumenti nella busta paga dei lavoratori dipendenti.

Dal mese di luglio 2020 arriveranno il bonus Renzi o Bonus 100 euro trasformato in taglio del cuneo fiscale, e il bonus COVID-19 di 100 euro per chi ha continuato a lavorare in sede durante la fase di lockdown.

In piena crisi economica cagionata dalla pandemia Covid-19 ci sono interessanti e buone notizie a partire dal prossimo mese di luglio con il Bonus Renzi ed il taglio cuneo fiscale 2020.

Taglio cuneo fiscale a partire dal mese di luglio 2020

Aumenti in busta paga per i lavoratori dipendenti a partire dal mese di luglio con il Bonus Renzi che passa da 80 a 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito da 8.174 a 26.600 euro.

Mentre per i dipendenti con reddito da 26.600 e 28mila euro il bonus Renzi passa a 600 euro da luglio a settembre e sale a 1.200 nel 2021.

Pertanto, il taglio al cuneo fiscale spetta ai lavoratori nella fascia di reddito tra gli 8.174 euro ed i 40.000 euro.

Restano esclusi i contribuenti con redditi esenti IRPEF (fino ad 8.174 euro), beneficiari di altre misure di sostegno economico come il reddito di cittadinanza.

Si tratta di una detrazione temporanea che si applica dal primo luglio al 31 dicembre 2020.

Premio 100 euro per i lavoratori che hanno continuato a lavorare in piena emergenza

Busta paga più “pesante” per i lavoratori dipendenti che, in piena emergenza Covid-19 e durante il lockdown, hanno continuato a lavorare in sede (non in smart working).

Il Decreto Cura Italia ha introdotto il premio di 100 euro per i lavoratori che, durante il mese di marzo, hanno continuato a recarsi sul posto di lavoro.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate il premio totale di 100 euro spetterà e sarà ricalcolato in base ai giorni effettivamente lavorati in sede nel mese di marzo.