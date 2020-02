Doppia valanga in Turchia, sale il bilancio dei morti: “Ci sono dei dispersi”

Doppia valanga in Turchia, sale il bilancio dei morti: “Ci sono dei...

Doppia valanga in Turchia con il bilancio delle vittime che non cessa di salire e anche quello dei dispersi.

La situazione in Turchia dopo la valanga

La tragedia è accaduta nella serata di martedì quando una prima slavina ha travolto un autobus che era pieno di persone al suo interno. Immediato l’allarme con le squadre di soccorso che hanno raggiunto immediatamente il luogo designato.

Poco dopo una seconda slavina ha travolto violentemente anche i soccorritori: un incidente che si sarebbe potuto forse risolvere in poco tempo è diventato una tragedia dalle conseguenze assurde.

Le persone tratte in salvo sono al momento 75 e sono state trasportate negli ospedali della zona. Ma il bilancio dei morti continua a salire anche dopo tutti questi giorni: ora sono 39 le vittime di questa doppia slavina.

L’ultimo cadavere è stato estratto proprio in queste ore e si aggiunge al grave bilancio dei morti di questa orribile tragedia tra la neve. Questo numero drammatico non è ancora definitivo, considerando che mancano ancora due persone all’appello e sono considerate ufficialmente disperse.

Nella mattina di ieri è stato trovato infatti l’ultimo cadavere e ora le ricerche continuano al fine di poter trovare anche i due che risultano essere ancora dispersi. Non ci sono molte speranze – purtroppo – di poter trovare loro ancora in vita, ma i soccorritori non si arrendono e vanno avanti a scavare tra la neve che ha sommerso tutto.