Pamela Prati torna in tv dopo lo scandalo: ecco in quale trasmissione...

In seguito ad un’assenza prolungata dai riflettori, Pamela Prati tornerà in tv. A lanciare lo scoop sul ritorno televisivo della showgirl è stato il noto sito di televisione Bubinoblog.

È passato un anno dal celebre scandalo Pratigate, quello a base di menzogne, false nozze e fidanzati fantasma. L’ex showgirl Pamela Prati si è trovata invischiata in un scandalo mediatico inarrestabile, che ha coinvolto anche le sue manager Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.

Una gogna mediatica tempestosa che ha portato la sessantaduenne sarda sulle prime pagine di tutti i giornali di cronaca rosa e siti di gossip. Dopo un’assenza prolungata dai riflettori, l’ex soubrette del Teatro Bagaglino è letteralmente scomparsa dalle trasmissioni televisive, rifiutando inviti e ospitate.

Pamela Prati torna in tv: l’indiscrezione di Bubinoblog

A lanciare lo scoop sul presunto ritorno televisivo di Pamela Prati è stato un recente articolo del noto sito Bubinoblog. Il celebre blog sulla televisione ha svelato in anteprima persino il nome dello show che ospiterà la chiacchieratissima showgirl.

Pamela Prati uscirà nuovamente allo scoperto nientepopodimeno che a Domenica In, storico salotto televisivo di Rai Uno. Un’intervista inedita ed esclusiva solo per il fedele pubblico di Mara Venier.

Domenica 17 maggio, dunque, i telespettatori di Rai Uno avranno modo di rivedere l’ex soubrette dopo il clamoroso scandalo sul finto matrimonio organizzato con l’imprenditore fantasma Mark Caltagirone.

Pamela Prati predilige “Domenica In”: i presunti motivi legati alla sua scelta

Ma ecco che sul web affiorano le prime perplessità e i martellanti interrogativi degli internauti. Per quale oscuro motivo Pamela Prati avrebbe scelto il contenitore domenicale di Rai Uno per fare il suo glorioso ritorno pubblico?

Si vocifera che la Prati abbia preferito il leggendario talk show di Rai Uno alle trasmissioni Mediaset, come ad esempio Live Non è la D’Urso e Verissimo, per motivi strettamente correlati alla remunerazione del cachet di partecipazione. Sarà vero? Al momento attuale si tratta solo di rumors.