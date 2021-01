Dopo Amici la brutta malattia: Agata Reale costretta a mettere la parrucca

È da mesi che circola la notizia sul web ma solo poche ore fa Agata Reale ha rotto il silenzio cogliendo l’occasione per appoggiare la Cuccarini contro la Celentano.

Una delle allieve più tartassate per le sue ‘imperfezioni’ fisiche Agata Reale: ci riferiamo ovviamente alle imperfezioni relative alla fisicità giusta per ballare almeno per quanto riguarda i canoni classici della danza.



Agata ha voluto accordarsi al coro di chi non trova giuste le parole della Celentano, sempre le stesse negli anni, sulle persone con un corpo non ideale per il ballo.

Agata Reale parla della malattia e si scaglia contro la Celentano

Dopo le dichiarazioni di Tony Aglianò (presunto ex di Urtis), arriva Agata Reale: una delle allieve più criticate dalla Celentano. La conduttrice di The Coach ha finalmente vomitato tutto quello che ha provato di brutto a causa della maestra. Agata sottolinea:

“La signora in tutti questi anni si è permessa di dire a molti organizzatori, che se io ero la presentatrice lei non sarebbe andata. Benissimo, ci sei tu o ci sono io? Non ho problemi.

La Reale ha anche rivelato un retroscena su un programma al quale la maestra avrebbe dovuto partecipare:

Già a Verissimo quando ero inviata si rifiutò di rilasciarmi un’intervista e disse ‘se me la fa un altro la rilascio’.

Agata si avvale di un termine già usato dalla Cuccarini che ormai è diventata la beniamina di tutti gli ex allievi massacrati, bullismo:

Lei va ancora in giro a dire che se ci sono io a presentare gli eventi lei non si presenta. Quello che fa lei è bullismo. Io vedo tanti ragazzi soffrire.

La conduttrice ha poi aggiunto:

Qualcuno ha avuto da ridere pure su Lorella Cuccarini, eppure lei è stata una grande ballerina e con una carriera in tv. Di lei sappiamo cosa ha fatto, sulla Celentano cerchiamo di capire invece. Lei a 27 anni ha fatto un casting per fare la velina.

Di certo il commento della nuova maestra di Amici ha colpito nel profondo più di un ex allievo, come si poteva immaginare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agata Reale (@agatareale)

Insomma, secondo Agata la maestra predica bene oggi ma in passato ha razzolato male secondo i suoi stessi standard.

La Reale costretta a mettere la parrucca

Anche se non è nel pieno della sua forma Agata ha trovato la forza per gridare quello che è sempre stato il suo pensiero, dentro e fuori dal programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agata Reale (@agatareale)



Nel suo video sfogo racconta:

Poi se la danza non è per tutti, allora non veda corsi on line scontati e invece lo fa. Le vende on line, quindi la danza adesso è per tutti? Poi ho visto suoi stage con migliaia di persone in una stanza. In quel caso non ruba soldi alla gente?

Alla domanda retorica Agata risponde ironica:

No, perché la pagano bene. Giusto che li faccia, li abbiamo fatti tutti, ma almeno non dica le cose che dice in tv. Quindi si fa la foto agli stage con le ragazzine in carne. Lei in quei casi fa finta di nulla e prosegue.

La Reale coglie anche l’occasione per togliersi un sassolino dalle scarpe:

I miei allievi hanno fatto tante cose, anche vinto un Sanremo. I suoi? Io non lo so. E non tiri fuori Anbeta o Christo, perché loro vengono da altre scuole. Le brave maestre si vedono se sfornano bravi allievi”.

In molti avranno notato che la ragazza purtroppo è costretta a portare una parrucca. Agata si è sentita in dovere di spiegare il motivo:

“Ad aprile ho fatto 6 mesi di ricovero in ospedale. In quel tempo non ho mai parlato, ho solo ringraziato chi si preoccupava per me. Se avessi voluto pubblicità avrei parlato della malattia che ho, ma non voglio farlo. Voglio attenzioni con il mio talento e non con le disgrazie che capitano.

Agata aggiunge:

A giugno ho iniziato a fare le dirette e mi dicevano che avevo un taglio orrendo. Ma voi lo sapete cosa si può nascondere dietro alla vita di una persona? Questo taglio l’ho dovuto mettere per rendermi carina agli occhi delle persone che criticano”.

Insomma, un periodo non proprio positivissimo per l’ex allieva di Amici alla quale auguriamo di riprendersi il più presto possibile.