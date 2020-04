Giornata della Terra, il doodle di Google del 22 aprile celebra il grande evento!

Il doodle di Google del 22 aprile 2020 è dedicato alla Giornata della Terra! Un evento unico nel suo genere che per quest’anno ha riservato anche degli incontri online.

Oggi il doodle di Google è speciale e celebra la Giornata della Terra, con eventi online e grandi celebrazioni!

Il doodle di Google del 22 aprile 2020

Questa mattina aprendo il browser del colosso americano siamo stati accolti da un video molto significativo, per celebrare il cinquantesimo Earth Day.

Questo è senza dubbio l’evento per sensibilizzare tutti quanti alla tutela e salvaguardia del nostro Pianeta, fin troppo maltrattato nel corso dei secoli, coinvolgendo più 75mila partner in 193 Paesi nel Mondo.

Un evento unico, correlato da un video (il doodle della giornata di oggi) che ci prende per mano raccontando tutto quello che possiamo fare per rendere la nostra Terra un posto migliore, come proteggerla e salvaguardarla. Il doodle è nato in collaborazione con The Honeybee Conservancy, al fine di poter conoscere il mondo delle api e dell’impollinazione imparando a conoscerle meglio e capire quanto importante sia il loro ruolo.

Eventi e celebrazioni del 22 aprile 2020

Viste le misure di contenimento previste per legge, le celebrazioni e gli eventi per questa giornata speciale verranno svolti in modalità “virtuale”. Dalle ore 8 sino alle ore 20, il canale streaming Rai Play dedicherà il suo palinsesto alla maratona #OnePeopleOnePlanet con performance, interviste, approfondimenti, documentari e tanto altro.

Il Presidente della Earth Day Italia – Pierluigi Sassi – ha dichiarato:

“la grave crisi sociale ed economica generata dal coronavirus, se da una parte poteva rendere difficili queste celebrazioni, dall’altra ci chiama a rilanciare il tema della sostenibilità che oggi mostra tutta la sua urgenza”

#OnePeopleOnePlanet lancia un messaggio di speranza e desidera rappresentare il vero spirito del Villaggio della Terra, così che la maratona mediatica possa sensibilizzare gli adulti ma in primis i bambini: disponibile anche sul sito ufficiale onepeopleoneplanet.it

Buona Giornata della Terra 2020!