Doodle di Google 8 marzo, che cosa rappresenta il video dedicato alla Festa Internazionale della donna?

Il Doodle di Google dell’8 marzo è arrivato in tarda mattinata ma il suo significato è così forte da lasciare tutti senza parole.

Un doodle di Google dell’8 marzo molto particolare, che non solo celebra la Festa delle Donne ma ha un significato molto forte e diverso dal solito. Ecco cosa vuole esprimere con il suo video.

Che cosa significa il Doodle di Google dell’8 marzo?

Di solito Google ci ipnotizza con il suo doodle di prima mattina, mentre oggi ci ha fatto attendere molte ore. Ma l’attesa ne è valsa la pena e il video che accompagna la Festa Internazionale della Donna sta emozionando chiunque.

Non è stato pubblicato un solito disegno o una frase celebre, ma un vero e proprio video musicale senza alcuna frase o riferimento specifico. Questa animazione è una creazione speciaele di quattro artiste: Julie Wilkinson, Joayanne Horscroft, Daphne Abderhalden e Marion William.

Una rappresentazione diversa dal solito che vuole portare l’attenzione non solo sulla storia di questa celebrazione dell’8 marzo ma anche il significato che ha avuto – e che ha tutt’oggi – per le donne di tutte le generazioni nel tempo.

Un viaggio nel tempo dal 1800 sino al 1980, la guerra per i diritti e la lotta tra i sessi per le pari opportunità sino ad oggi, dove la donna vede questa celebrazione in maniera totalmente differente dai tempi antichi.

Un tributo sottoforma di video per comprendere in pochi secondi tutte le barriere che sono state abbattute dalle donne in questi anni e di tutte quelle che ancora dovranno essere superate, abbattute ed eliminate. Non solo, perché è un accento sul ruolo femminile all’interno delle varie società della nostra epoca.

