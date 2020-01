Doodle di Google del 22 gennaio, chi è l’icona Anna May Wong?

È Anna May Wong la protagonista assoluta del doodle di Google del 22 gennaio. Ma chi è questa bellissima donna?

Questa mattina il doodle di Google del 22 gennaio ci fa conoscere Anna May Wong, una celebre attrice che ha lasciato il segno e non verrà dimenticata facilmente.

Chi è il doodle di Google del 22 gennaio?

Il doodle di Google del 22 gennaio è stato creato appositamente per farci conoscere una donna celebre e di grande stile: Anna May Wong.

Questa volta non solo un disegno o una piccola animazione, ma una carrellata di immagini che ci portano direttamente dentro questo affascinante mondo in bianco e nero, attraverso la vita di questa elegante attrice.

Il suo vero nome era Wong Liu Tsong, nata a Los Angeles nel 1905 da genitori cinesi e vissuta nel quartiere di ChinaTown. La sua passione per il cinema la porta sin da subito a lavorare per il cinema muto per poi passare a quello sonoro in pellicole che hanno avuto un grande successo.

Visto il suo grande amore per questo tipo di arte, l’attrice decide di seguire anche la strada del teatro, televisione e radio. La discriminazione razziale di quel periodo non l’ha mai fermata, tanto che Hollywood vede questa attrice come una novità assoluta da non lasciarsi sfuggire.

Riceve ruoli secondari ma la sua bellezza porta registi e produttori a darle sempre una parte, senza mai scartarla solo per la sua etnia.

Il successo in Europa

Non solo Stati Uniti ma anche Europa, quando negli anni trenta l’attrice decide di partire per recitare in ruoli da protagonista con Marlene Dietrich.

Nel 1932 diventa simbolo di eleganza tanto che la Mayfair Society di New York la nomina “la donna meglio vestita nel Mondo”. Wong si allontana dalle scene durante la Seconda guerra mondiale e si dedica allo studio.

Viene a mancare nel 1961 improvvisamente, ma oggi Google vuole ricordarla così: bella, elegante e famosa.