Donne più potenti dell’anno 2019: ecco la classifica proposta da Forbes

Dopo la classifica degli uomini più ricchi ed influenti del mondo, la popolare rivista Forbes ha stilato la classifica delle donne più potenti del 2019.

La “World’s Most Powerful Women 2019” elenca i nominativi di leader politiche, top manager, sportive, attrici e cantanti e tante altre figure femminili che hanno influenzato l’anno che tra qualche giorno saluteremo.

Angela Merkel

Al primo posto della Top List troviamo la Cancelliera tedesca Angela Merkel, che è stata paragonata da molti giornalisti della stampa britannica all’ex Primo Ministro del Regno Unito Margaret Thatcher.

Christine Lagarde

Al secondo posto della classifica delle donne più influenti del 2019 troviamo Christine Lagarde, francese, nuova presidente della Banca Centrale Europea e avvocatessa francese, esponente dell’UMP.

Nancy Pelosi

Al terzo posto troviamo Nancy Pelosi, speaker della Camera negli USA. È stata la prima donna, prima californiana e prima italoamericana a ricoprire questa carica risultando anche la donna che fino a ora ha raggiunto il grado più elevato nelle istituzioni politiche federali degli Stati Uniti.

Ursula von der Leyen

Quarto posto per Ursula von der Leyen: dopo essere stata ministra in tutti i governi presieduti da Angela Merkel, il 2 luglio 2019 è stata designata dal Consiglio europeo alla carica di presidente della Commissione europea. Il Parlamento europeo l’ha eletta con 383 voti favorevoli, 327 contrari e 22 astensioni e una scheda nulla.

Mary Barra

Quinto posto per Mary Barra, amministratore delegato di General Motors. Risulta anche il CEO più pagato al mondo nel settore automobilistico.

Melinda Gates

Sesto posto per Melinda Gates, imprenditrice e filantropa, moglie del fondatore di Microsoft Bill Gates. Classe 1964, dopo essersi laureata in scienze informatiche e in economia all’Università Duke nel 1986, Melinda French ha cominciato a lavorare come sviluppatore di software alla Microsoft.

Abigail Johnson

Settimo posto tra le donne più influenti del 2019 Abigail Johnson, donna d’affari, milionaria americana, presidente e amministratore delegato della società di investimenti americana Fidelity Investments e presidente della consociata internazionale Fidelity International.