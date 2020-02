Donna uccisa a Sassari, chi è il killer di Zdenka: tra truffe e precedenti penali

Zdenka è la povera donna uccisa a Sassari dal suo ex compagno, davanti alle loro bambine. Ma chi è il killer conosciuto come Big Jim?

La donna uccisa a Sassari aveva solo 41 anni e le sue bambine hanno assistito a tutta la scena. Chi è il killer, conosciuto per truffe e precedenti penali?

Chi era Zdenka, la donna accoltellata a Sassari

Una donna conosciuta a Sorso nonostante fosse arrivata dalla Repubblica Ceca, riuscita immediatamente ad integrarsi con i residenti del Paese.

È stata accoltellata dentro un bar, accoltellata dal suo ex compagno davanti alle loro bambine. Poi è stata messa in macchina e portata a casa di un amico di lui (inconsapevole) e lasciata morire. Dopo la fuga con le bambine, l’uomo è stato catturato dai Carabinieri ed è in corso un lungo interrogatorio mentre le piccole sono al sicuro come evidenziano le Forze dell’Ordine.

Zdenka aveva 41 anni ed era una donna molto solare e socievole, come racconta anche Sassari Oggi. Era una casalinga e le due bambine gemelle frequentavano la scuola elementare.

La sua morte ha gettato tutto il Paese nella tristezza e nella rabbia, perché ora la domanda tra i residenti è solo una: poteva essere evitato tutto questo?

Chi è il killer di Zdenka, Francesco Fadda

Francesco Fadda – come si evince sempre da Sassari Oggi – è l’ex compagno e la persona fermata per l’omicidio della povera Zdenka. Un uomo conosciuto come Big Jim per la sua forma fisica ma anche per i vari precedenti penali per truffa.

L’ultima segnalata è quella svolta in Ungheria, scappato da aluni processi: la sua operatività si aggirava sempre intorno a carte di credito ripulite o assegni.

Amante del culturismo che ha violato la misura restrittiva che gli impediva di avvicinarsi alla sua ex compagna. Una esecuzione avvenuta davanti alle figlie che ora restano senza una madre e con questo ricordo indelebile nella loro mente.