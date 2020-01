Una donna è stata trovata morta nella sua casa ad Alessandria. Si indaga per omicidio perché il cadavere presenta delle ferite alla testa.

Ha 41 anni la donna trovata morta. Ad avvisare le autorità è stato il marito.

Donna trovata morta ad Alessandria, che sia un omicidio?

A Valenza, in provincia di Alessandria, una donna di 41 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, oggi venerdì 24 gennaio. Il suo nome è Ambra Pregnolato. Si tratterebbe di una donna del posto. A dare l’allarme è stato suo marito ma ora si indaga proprio su di lui per omicidio. Il cadavere della donna, infatti, presenta delle ferite alla testa. L’uomo avrebbe trovato la donna senza vita dopo essere tornato a casa dal lavoro, alle 13:20 circa, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 5. Il cadavere della donna era in una pozza di sangue, riverso a terra. Il 118 non ha potuto soccorrere la donna ma soltanto attestarne la morte.

Una morte da chiarire

Le ferite alla testa che il cadavere della donna presenta, farebbero pensare ad un omicidio ma, la dinamica dello stesso, è ancora da chiarire. Si tratterebbe di ferite da ricondurre a cause violente e comunque inferte da un’altra persona. Le ipotesi che gli inquirenti stanno facendo, sono riservate. Ad indagare sul caso i Carabinieri di Alessandria con al comando il colonnello Michele Lorusso accompagnato da Michele Lorusso. Anche i medici legali stanno conducendo i rilievi necessari al caso. I vicini sono sotto choc ma le indagini coinvolgeranno tutto il condominio e non solo.