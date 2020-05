Una bruttissima vicenda di una donna stuprata alla Maddalena da un ragazzino che ha cercato anche di ucciderla.

Una donna stuprata alla Maddalena da un minorenne, che ha tentato anche di ucciderla: a salvarla due passanti.

Donna stuprata da un minorenne

È accaduto tutto in un attimo, quando la donna di 50 anni è stata presa alle spalle mentre si trovava nel tratto verso Caprera – La Moneta. La donna era solita fare jogging lungo quella strada, quando ad un certo punto è stata seguita e afferrata alle spalle da un ragazzino di 16 anni.

Come ricostruito dagli inquirenti e riportato anche da GalluraOggi, la donna è stata stuprata dal ragazzino che poi ha cercato di ucciderla mettendole le mani al collo. Le urla della donna hanno attratto due runner che erano nei dintorni e che sono accorsi in suo aiuto.

I due soccorritori hano portato subito la donna in ospedale e avvertito i Carabinieri. La vittima è in stato di choc, riportando echimosi e graffi su tutto il corpo.

Il fermo del minore richiedente asilo

Da quel momento è iniziata una vera e propria caccia all’uomo grazie alla descrizione che ha fornito la vittima agli inquirenti. I Carabinieri guidati dal Colonello Crapa hanno cercato il ragazzino e sono riusciti a trovarlo fuori dal centro città all’una di notte.

La vittima ha riconosciuto l’aggressore, già noto agli inquirenti e lo ha fermato con accusa di stupro e tentato omicidio. Il richiedente asilo è ora in una comunità per minori in stato di fermo.

Ulteriori informazioni nelle prossime ore.