Donna strangolata durante una lite a Ravenna: scatta l’interrogatorio al marito

Un fatto di cronaca allarmante accaduto a Ravenna: una donna strangolata durante una lite. Ora il marito è stato messo sotto torchio dai Carabinieri

Omicidio a Ravenna dopo una lite familiare

Non ci sono ancora molti particolari di quanto avvenuto, ma quanto certo riguarda la morte di una donna per strangolamento forse scattato a seguito di una lite in famiglia.

Il marito è ora sotto interrogatorio da parte del Pm di turno – Lucrezia Ciriello e le indagini sono portate avanti dai Carabinieri. Il fatto è accaduto questa notte e si attendono i risultati dell’autopsia al fine di confermare o aggiungere dettagli sul motivo della morte.

Le due bimbe piccole sono state affidate ai servizi sociali e si trovano a casa dei nonni.

In aggiornamento