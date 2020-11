Trovato il corpo della donna scomparsa a Brescia: l’ex compagno arrestato per omicidio

Era scomparsa lo scorso 5 novembre a Brescia Viktoriya Vovkotrub, e dopo una settimana di intense ricerche, è stata ritrovata dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda.

Sepolta non lontana dalla casa dell’ex compagno della donna.

Scoperta agghiacciate

L’aveva sepolta vicino la sua abitazione Viktoriya Vovkotrub, nel giardino di un’ex bocciofila, l’uomo 60enne di origine serba che ieri era stato arrestato con l‘accusa di omicidio.

Dopo le ricerche, è arrivato l’esito tanto temuto dai carabinieri che hanno scoperto il cadavere di Viktoriya Vovkotrub, la 42enne che era scomparsa lo scorso 5 novembre a Brescia.

Come riportato anche da Fanpage.it, la donna era da anni residente in Italia. I carabinieri che indagano sulla vicenda avevano previsto il triste epilogo. Il 60enne, ex compagno della donna, era stato trovato intento a liberarsi di un tappeto, dove in seguito sono state trovate tracce di sangue e alcuni capelli della donna.

Le indagini

Le ricerche della donna avevano subito una svolta quando l’uomo è stato sorpreso intento a buttare alcuni abiti della donna sporchi di sangue.

A seguito delle perquisizioni in casa dell’uomo sono state scoperte tracce ematiche.

L’ex compagno è finito in manette martedì 10 novembre, era lui l’unico indagato per la scomparsa della donna.

Sono stati confrontati il Dna della donna, con le tracce rinvenute sopra il tappeto, che il 60enne stava buttando in un cassonetto dell’immondizia. Con questo è arrivata la certezza che la donna era deceduta per morte violenta.

Da ulteriori sopralluoghi nella casa dell’uomo, sono state scoperte nel garage altre tracce di sangue su una carriola, proprio quella che l’uomo ha utilizzato per trasportare il cadavere fino al luogo dove è stata poi rinvenuta.

Schiacciato dalle prove, l’arrestato ha fornito indicazioni che hanno consentito il ritrovamento del cadavere della donna: Viktoriya era sepolta sotto un metro di terra.