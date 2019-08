Una situazione allarmante per la donna ricoperta da formiche all’Ospedale di Scafati, con i familiari che tuonano la loro indignazione. Che cosa è successo?

Nella provincia di Salerno dei familiari hanno trovato la donna ricoperta da formiche su tutto il suo corpo. Una situazione allarmante alla quale vogliono una spiegazione immediata.

La scoperta della famiglia della donna defunta

Una donna è deceduta all’Ospedale di Scafati – in provincia di Salerno – e i familiari sono stati chiamati per vedere la salma portata all’obitorio. Una volta giunti sul posto hanno fatto una scoperta agghiacciante: la salma era completamente ricoperta da formiche che le camminavano lungo tutto il corpo.

Immediata la denuncia ai Carabinieri che sono intervenuti immediatamente per verificare, cosa possa essere o meno accaduto alla donna defunta.

Nelle prossime ore verrà svolta l‘autopsia della donna che, come da richiesta dei familiari stessa, dovrà avvenire proprio per far luce su questo ultimo episodio e anche sulle cause del decesso.

La giustificazione dell’Ospedale di Scafati

L’Azienda sanitaria dopo aver appreso la notizia si è giustificata spiegando che:

“gli insetti sono stati rinvenuti mentre uscivano da un piccolo varco sul battiscopa”

Dalla ricostruzione, la donna sarebbe deceduta alle ore 9.20 e il trasporto in obitorio è avvenuto tra le ore 9.30 alle ore 9.45 e subito dopo sono stati rinvenuti gli insetti sulla salma stessa.

Hanno inoltre evidenziato di aver svolto una serie di attività preventive per la sanificazione degli ambienti, l’ultimo dei quali proprio il 7 agosto.

La procura ha immediatamente sequestrato le cartelle cliniche per verificare analisi e accertamenti sulla donna.