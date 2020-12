Roma, donna vittima di rapina e tentata violenza sessuale nel bel mezzo della strada. Sotto shock è riuscita a chiedere aiuto.

La donna stava rincasando ad un’ora tarda, prima del coprifuoco, quando all’improvviso un uomo l’ha aggredita: l’ha rapinata e ha tentato di abusare sessualmente di lei.

Sotto shock e in preda al terrore è riuscita a chiedere aiuto ad una pizzeria li vicino.

Donna rapinata e violentata a Roma

La vittima è stata aggredita di sera in pieno centro a Roma in mezzo alla strada. Precisamente nel quartiere Esquilino situato tra la bellissima Cattedrale di San giovanni e la Stazione Ferroviaria di Roma Termini.

L’aggressione è avvenuta il 15 dicembre 2020 sera, la donna 46enne stava rincasando in tranquillità senza sapere cosa le sarebbe successo di lì a poco. Un uomo nell’ombra si è avvicinato mentre la vittima si trovava in Via Gucciardini minacciandola di morte se non gli avesse dato tutto ciò che aveva.

Le autorità sono già riuscite a identificare l’aggressore, è un uomo di 29 anni di origini africane. La polizia ha potuto velocemente identificare il sospettato grazie alle telecamere installate nella zona dove è avvenuta l’aggressione. L’accusa che pende sull’aggressore è di violenza sessuale e rapina.

La donna dopo l’aggressione è riuscita a chiedere aiuto in una pizzeria di zona. I proprietari del locale l’hanno trasportata immediatamente all’ospedale di San Giovanni Addolorata. In stato traumatico, scioccata e impaurita è stata visitata e hanno accertato una prognosi di totale ripresa in una settimana.

‘Ti uccido e ti stupro se non mi dai i soldi’

L’aggressore si è avventato verso la vittima intimandogli di dargli tutti i suoi averi:

Ti uccido e se non mi dai i soldi ti stupro!

Dopo essersi avvicinato a lei l’ha spinta facendola cadere a terra e l’ha picchiata. Dopo averle strappato di mano gli oggetti di valore ha cercato di baciarla provando ad abusare di lei sessualmente. La donna ha opposto resistenza dimenandosi e facendolo scappare permettendogli di fuggire e chiedere aiuto.