Donna incinta trovata morta in Alto Adige: marito fermato dopo ore di interrogatorio

Una donna incinta di 28 anni è stata trovata morta nel suo letto: dopo una notte di interrogatorio gli inquirenti hanno fermato il marito.

La terribile morte della 28enne dell’Alto Adige

Ieri mattina è stata trovata morta una donna in Val Pulseria che dista pochi chilometri dal confine austriaco di Prato alla Drava. Sin da subito gli inquirenti hanno pensato all’omicidio, viste le circostanze che si sono presentate una volta entrati in quella casa.

Come si evince da L’Adige, si tratta di una ragazza di 28 anni di origini pakistane che viveva con il suo compagno all’interno di un appartamento di un complesso di norma destinato ad uso turistico.

Una persona – l’identità non è stata rivelata – ha dato l’allarme dopo averla trovata riversa sul letto e senza vita. Immediato l’arrivo del 118 insieme agli inquirenti e medico legale: da un primo esame sembra che la ragazza sia morta per asfissia ed era in avanzato stato di gravidanza: il bimbo, che sarebbe dovuto nascere tra poche settimane, è morto insieme alla sua mamma.

L’interrogatorio e il fermo del marito

Dopo una lunga notte di interrogatorio, si evince che i Carabinieri hanno fermato il marito della ragazza morta con accusa di omicidio pluriaggravato.

I vicini di casa hanno dichiarato che fossero una coppia tranquilla ma anche molto riservata:

“una coppia che non si fa notare e non da nell’occhio”

Nelle prossime ore ci potrebbero essere novità ulteriori su questa terribile doppia morte.