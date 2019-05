Donna incinta investita a Torino, l’agghiacciante confessione del pirata della strada

Ricordiamo tutti la donna incinta investita a Torino e poi abbandonata dal pirata della strada. E mentre la piccola Sofia è in gravissime condizioni lui confessa alla Polizia

Svolta nel caso della donna incinta investita a Torino, dove il pirata della strada era fuggito senza lasciare tracce. Ora la verità alla Polizia

Donna investita con trauma fetale “Sofia è in gravissime condizioni”

Una donna di 19 anni era stata travolta da un’auto in corsa, mentre attraversava le strisce pedonali. Incinta alla 38esima settimana è stata sbalzata sull’asfalto e lasciata lì dal pirata della strada.

Immediati i soccorsi, in trauma fetale ha dovuto partorire la sua Sofia che pesava al momento della nascita 3,3 chilogrammi. Le condizioni si sono mostrate immediatamente molto gravi, tanto che la piccola è stata portata in terapia intensiva neonatale.

La mamma, invece, ha riportato una frattura alla clavicola e molti testimoni hanno visto la scena, terribile.

La confessione del pirata della strada

L’uomo era fuggito, senza lasciare una traccia o fermarsi per sincerarsi della condizioni della donna incinta.

L’uomo ha 28 anni ed è di origini marocchine, con residenza a Piossasco – Torino – ed è stato arrestato dalla Polizia dopo la sua confessione.

In realtà gli inquirenti avevano già individuato l’uomo, grazie ai frammenti di carrozzeria che si erano staccati durante il violento urto. L’auto – una Fiat Stilo Nera – era stata nascosta dentro un garage e lasciata li per non essere riconosciuto.

Ora si attende da parte della Polizia l’accusa per l’uomo e la sua pena, considerato il gesto ai danni di due persone.