Ragazza frustata in Indonesia, il boia donna applica la pena inflitta: “Ha fatto s***so prima del matrimonio”

La ragazza frustata in Indonesia davanti a tutti solo per aver avuto rapporti intimi prima del matrimonio. La pena è stata inflitta da un boia donna e le immagini stanno facendo il giro del mondo.

Immagini che stanno facendo rabbrividire tutti e sono di questi giorni: infatti questa ragazza della provincia di Aceh è stata sorpresa in una stanza d’albergo insieme ad un uomo. Queste due persone stavano avendo un rapporto intimo senza essere sposati e per questo motivo lei è stata denunciata dalle autorità.

La pena applicata alla giovane si è tradotta in fustigate da parte di un boia donna: il suo volto coperto per ragioni di sicurezza, una frusta e tantissima forza per far pagare questo atto che – secondo la legge del posto – non è consentito.

La donna, come evidenziato, è stata sopresa mentre aveva rapporti intimi con un uomo e non essendo sposata per la Sharia è un crimine morale. Questo deve essere punito con delle frustate al fine di far capire alla “condannata” cosa ha fatto.

La pena viene inflitta davanti a tutti in pubblico anche in caso di gioco d’azzardo, rapporti intimi omosessuali, pre coniugali, adulterio e consumo di alcolici.

Se fino a poco tempo fa il boia veniva rappresentato da soli uomi, ora è stata istituita anche una squadra femminile da parte del Governo.

Le violazioni della “legge islamica” sono in aumento e sembra proprio che il web porti a più libertà di pensiero e non solo.