Muore finendo in mare con la sedia a rotelle. Indagata la figlia: ‘Faceva foto con lo smartphone’

85enne muore cadendo in mare con la sedia a rotelle: ‘La figlia nel frattempo scattava foto’. I dettagli della terribile tragedia

La tragedia è accaduta in Sardegna, al porto di Teulada, dove una donna di 85 anni, ospite di una casa di risposo del luogo, era li con la figlia, la quale era giunta da Aosta per trascorrere le vacanze estive insieme all’anziana madre.

La ricostruzione dell’incidente

La vacanza tra madre e figlia, finisce in dramma, quando mentre la donna era intenta a scattare delle foto al paesaggio così come si evince anche dalle immagini delle videocamere di video-sorveglianza, la madre della donna finisce in mare con la sedia a rotelle, morendo annegata. Inutile l’intervento dei soccorsi.

La figlia della donna, avrebbe probabilmente posizionato la carrozzella in pendenza, e lei distraendosi per scattare le foto con il suo smartphone non avrebbe fatto in tempo a evitare l’irreparabile.

Tragedia a Teulada: ‘La figlia della donna indagata per omicidio colposo’

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Teulada, i quali hanno avviato un’inchiesta, a seguito delle informazioni raccolte e le immagini estratte dai filmati delle videocamere di sorveglianza.

Dalle immagine come accennato, emerge che i è trattato di un incidente, una distrazione che è però costata la vita all’anziana donna.

La figlia, sconvolta dall’accaduto, a causa della sua distrazione è attualmente indagata per ‘omicidio colposo’.