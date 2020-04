Operata d’urgenza per il tumore, Donatella Rettore ‘Non morirò subito’: la tremenda confessione

Donatella Rettore qualche giorno fa è stata operata d’urgenza: la cantante rassicura non molto i fan “Non morirò subito…”

La bravissima cantante Donatella Rettore è tornata a far parlare di se, questa volta però per un messaggio sui social che ha spaventato i fans.

Donatella Rettore in ospedale

La bravissima cantante infatti come aveva annunciato già qualche tempo fa, si è sottoposta ad alcuni esami istologici che hanno dato esiti poco felici. La cantante infatti era stata già operata all’IOV, ma questa volta sembrano che le cose non stiano andando come dovrebbero. La cantante infatti oggi 66 enne, ha raccontato ai suoi fans la battaglia che sta seguendo ormai da tempo.

In un periodo cosi complicato e duro da affrontare, Donatella fa sapere ai suoi fans che sta affrontando questa dura battaglia purtroppo da sola. La cantante però sa bene che non è mai sola, infatti è sempre in contatto con i suoi numerosissimi fans.

I Fans della cantante, sostegno social

Donatella infatti nonostante il periodo difficile comunica spesso con i suoi fans il suo stato di saluto che nell’ultimo periodo era molto cagionevole. La cantante in quarantena come tantissime persone ha deciso di comunicare con i suoi fans cosa sta succedendo in questo periodo di Corona Virus. La stessa infatti ha pubblicato una foto in primo piano di se, dove spiega che per lei questo non è un periodo molto facile:

“Mi hanno detto che non morirò… almeno non subito. Quella battaglia l’abbiamo vinta. Grazie al doctor Mora e al suo team, che non smetterò mai di ringraziare. Non è stato facile, perché eravamo eravamo circondati da un’altra guerra! Grazie al dottor Avventi, sempre premuroso e rassicurante! Allo Iov tutto, vi voglio bene”.

Le parole Donatella hanno toccato molto i suoi fans, che l’hanno sostenuta e incoraggiata nell’affrontare questa lunga e dura battaglia.