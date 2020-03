‘Operata d’urgenza per un tumore’ Donatella Rettore rileva i suoi problemi di salute sui social

Donatella Rettore tumore, il drammatico messaggio sui social: “Mi devono rioperare d’urgenza, vi amo tutti”

L’amatissima Donatella Rettore, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha scritto un messaggio che ha preoccupato non poco i suoi fan. La cantante veneta sta poco bene e presto sarà operata presso l’Istituto Oncologico Veneto.

Donatella Rettore tumore

Un momento particolarmente difficile per Donatella Rettore. L’artista veneta, attraverso i social, ha fatto una rivelazione che ha lasciato i suoi seguaci senza parole. Di cosa si tratta? In questi giorni la cantante si è sottoposta ad un delicato intervento presso l’Istituto Oncologico Veneto. Secondo quanto si legge sul suo account ufficiale di Instagram, i risultati dell’esame istologico non sono per niente rassicuranti:

“Non è andata bene”

Per tale motivo, presto dovrà essere nuovamente operata. Sui social è scattata una gara di solidarietà e di affetto. Molti, infatti, sono i commenti in cui le persone esprimono la loro vicinanza in questo momento davvero difficile. Il suo pensiero comunque va al marito, Claudio, a cui è legata da ben 43 anni.

Le parole della cantante sui social

Sui social, Donatella Rettore ha informato i suoi fan con il seguente post:

“Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov, istituto oncologico veneto, ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e..non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta.”

Dopo le brutta notizia ricevuta il suo pensiero è rivolto soprattutto al suo marito Claudio e ai suoi tre animali:

“Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora, è già scosso di suo, e per i miei animali Orso, Lupo e Collins”. https://www.instagram.com/p/B9tfHseocDJ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

I fan si augurano che, dopo al delicato intervento a cui dovrà sottoporsi a breve, possa ritornare più forte di prima.