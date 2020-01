Donatella Rettore, chi è il marito della celebre cantante: malattia e figli

Chi è Donatella Rettore, la celebre cantante che ha spopolato in Italia e nel mondo con le sue hit famose come Kobra e Splendido Splendente

Scopriamo tutti i segreti di Donatella Rettore, la pop star anni ’80 nota per le sue hit che hanno spopolato in quegli anni in Italia e non solo.

Chi è Donatella Rettore

Nasce a Castelfranco Veneto, l’8 luglio del 1953. Sin da piccola coltiva la passione per la musica e a 10 anni mette su il suo primo complessino, “I Cobra”, con cui si esibisce nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli.

Dopo la maturità, si trasferisce a Roma per inseguire il sogno di diventare una cantante e nel 1973 è nel tour estivo di Lucio Dalla. Proprio nel ’73 esordisce con Quando tu e con Ti ho preso con me, scritta da Gino Paoli.

Nel 1978, la Rettore cambia look e genere di proposta musicale, improntata al rock e al pop. Nel ’79 esce Splendido Splendente e l’anno successivo Kobra, enormi successi commerciali.

Di recente, per celebrare i quarant’anni dall’uscita di Splendido Splendente, esce Splendido splendente 40TH Anniversary Remixes.

Marito, figli e malattia

Donatella Rettore è sposata con Claudio Rego, con cui sta insieme da ben 41 anni. Si tratta di un musicista e autore di canzoni, che ha scritto anche alcune colonne sonore per film. La coppia si conobbe durante un concerto si Alan Sorrenti.

Recentemente, la cantante ha raccontato del suo rammarico di non aver avuto figli. La coppia ha però dei cani a cui vogliono molto bene.

In alcune interviste recenti, la cantante ha infine svelato di essere affetta da una malattia debilitante, che la costringe a continue trasfusioni di sangue: si tratta della talassemia, una patologia ereditaria, che la cantante ha scoperto di avere quando aveva soltanto 29 anni.