Donald Trump, ira per la vincita dei dem alle elezioni di Virginia e Kentucky

Donald Trump è sconcertato dopo la vincita dei Dem alle elezioni in Virginia e Kentucky. Tra le sue sfidanti, la donna che gli ha fatto un gestaccio con il dito: lo scatto aveva fatto il giro del mondo

La donna che ha fatto il gestaccio con il dito a Donald Trump oggi torna alla ribalta per le elezioni che lo hanno lasciato a bocca asciutta in Virginia e Kentucky.

Le elezioni in Virginia e Kentucky

Il Presidente degli Stati Uniti ha dovuto incassare un duro colpo durante il Super Tuesday elettorale che ha avuto luogo in tre Stati americani. Una votazione che serve da test per le elezioni del 2020 e che ha visto i dem trionfare in Virginia dopo 20 anni.

Proprio qui ha preso tutto Juli Briskman – la donna ex ciclista divenuta famosa per aver fatto il gestaccio con il dito al presidente nel 2017 durante il corteo presidenziale.

I Repubblicani hanno vinto in Mississipi, in questa sfida elettorale molto concitata e sentita sullo sfondo dell’indagine per impeachment che determina una settimana molto difficile per gli Stati Uniti stessi.

In Virginia non si può parlare di vincitore, però il candidato Andy Beshear ha cavalcato l’onda rivendicando il successo di Matt Bevin – uscente – al 49,5% dei voti contro il 48,9% proprio di Bevin. Qui la sconfitta sarebbe sentita, visto che il Presidente ha vinto con il 30% contro Hilary Clinton.

Trionfo sicuro in Virginia anche se la donna della foto venne a suo tempo licenziata con l’accusa di violazione della policy aziendale con la pubblicazione dello scatto sui social media.