Mentre Donald Trump scrive le sue convinzioni sui social, l’Iran si ritira dagli accordi sul nucleare: l’idea è quello di cancellare Israele.

Sono 52 gli obiettivi da colpire secondo Donald Trump

Donald Trump e le dichiarazioni che imbarazzano l’amministrazione USA

Mentre Donald Trump si dice pronto a colpire i siti culturali, imbarazzando l’amministrazione Usa, l’ex capo delle Guardie della Rivoluzione, Mohsen Rezai ha fatto un altro tipo di dichiarazioni. Come si legge su Il Messaggero ha affermato:

“Se gli Usa compiranno un nuovo attacco dopo la rappresaglia iraniana per l’uccisione del generale Qassem Soleimani, Teheran «cancellerà Israele dalle carte geografiche”.

Inoltre, ha sostenuto che le truppe Usa saranno presto espulse. Queste affermazioni sono state fatte durante una commemorazione di Soleimani a Teheran.

Per onorare Soleimani, nel sud-ovest dell’Iran, ad Ahvaz, una marea di persone si è radunata per rendere l’ultimo saluto. Una marea che ha voluto partecipare non solo per motivi di affezione ma anche per partecipare ad una mobilitazione organizzata dal regime. L’obiettivo? Dimostrare compatezza agli Stati Uniti. Un omaggio a Soleimani è avvenuto anche a Mashhad. La sepoltura è prevista per martedì prossimo nella città di nascita Kerman.

Trump su Facebook

Intanto, il presidente degli Stati Uniti in carica ha scritto poco fa su Facebook:

“Gli Stati Uniti hanno speso due trilioni di dollari per attrezzature militari. Siamo i più grandi e faremo il meglio nel mondo! Se l’Iran attaccherà una base americana, o qualsiasi americano, non ci resterà che inviare nuove attrezzature…senza esitazioni!”

Una dichiarazione che arriva in un momento in cui la tensione è molto alta. Infatti, nelle ultime ore, la sicurezza è stata innalzata in stazioni, ambasciate e scuole, non solo in Europa.