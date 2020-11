Donald Trump non si arrende alla sconfitta: elezioni truccate

Trump non si arrende e continua a twittare affermando di non voler concedere nulla al suo avversario.

Il tycoon Trump è tornato a far sentire la sua voce dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali. A sua detta, non vorrà concedere nulla al suo avversario Biden poiché si tratta di elezioni truccate. E’ quanto ha affermato nel suo ultimo tweet.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020