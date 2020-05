Donald Trump, linea dura sulla fase due: “Riapriamo con o senza vaccino”

Donald Trump usa una linea dura e diretta sulla riapertura degli Stati Uniti: con o senza vaccino.

Donald Trump segue una linea diretta per la riapertura degli Stati Uniti, con o senza vaccino al fine di far ripartire il Paese.

Le parole del Presidente degli Stati Uniti

Durante la conferenza stampa del Rose Garden che è avvenuta ieri alla Casa Bianca, il Presidente degli Stati Uniti ha confermato il progetto con 14 candidati per la ricerca in merito al vaccino sul Covid 19:

“un enorme sforzo scientifico, industriale e logistico diverso da qualsiasi cosa il nostro Paese abbia visto dal Progetto Manhattan”

Il Presidente ha inoltre nominato un generale dell’esercito e un ex dirigente sanitario per guidare tutta l’operazione: una vera e propria partnership tra il settore privato e il governo al fine di accellerare e trovare il vaccino per poi distribuirlo.

Il direttore operativo sarà Gustave Perna mentre alla guida della missione ci sarà Moncef Slaoui. In tutto questo il Presidente ha promesso una riapertura rapida del Paese, con o senza un vaccino da distribuire, nonostante sia fiducioso di trovarlo entro la fine di quest’anno da dimenticare.

La Operation Warp Speed – progetto del vaccino – è stata paragonata a quando accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale e la corsa contro il tempo, per ottenere al più presto le armi nucleari prima di tutti gli altri.

Chiarisce, sempre durante la conferenza stampa, che gli americani dovranno ugualmente tornare alla vita di tutti i giorni e cercare di mandare avanti l’economia del Paese e non solo.