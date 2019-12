Donald Trump, è il giorno dell’impeachment: sei ore di dibattito e poi il voto

E’ il giorno tanto atteso in merito all’impeachment di Donald Trump, con migliaia di persone che sono scese in piazza e attendono il risultato del voto

Oggi è il giorno del voto in merito all’impeachment di Donald Trump, che verrà preceduto da sei ore di dibattito. Ecco tutti i dettagli

Sei ore di dibattito e il voto

Il giorno tanto atteso è arrivato e i democratici hanno stilato una tabella di marcia molto fitta, in merito a tutto quello che dovrà essere svolto nella giornata di oggi.

Per andare con ordine la Camera si riunirà alle ore 9 del mattino – ore 15 ore italiane – e si procederà con un dibattito di un’ora in merito alle regole delineate per la votazione successiva.

Si passa poi alle sei ore di dibattito – ore 10 locali e ore 16 ora italiana – in merito all’impeachment con la votazione finale dei due articoli in oggetto.

Nel momento in cui tutti i deputati si saranno espressi, la Camera andrà avanti con il voto. In attesa di tutto questo la Speaker della Camera – Nancy Pelosi ha ricevuto una lettera dai toni molto duri dal Presidente Trump:

“se andate avanti con questa sciarada dell’impeachment la storia vi giudicherà senza pietà”

Persone in piazza in attesa del voto

Nel mentre tantissime persone hanno invaso le piazze della maggiori città americane da New York, Philadelphia, Boston e Charlotte in attesa di Los Angeles e San Francisco.

Tutto questo per protestare contro il Presidente Americano a suon di slogan vari come

“il regime Trump/pence deve essere smantellato” “mettere in stato di accusa trump e rimuoverlo”

Non resta che attendere cosa verrà detto nelle sei ore di dibattito e successivamente come verrà espresso il voto.