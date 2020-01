Donald Trump, la gaffe virale sul logo della Space Force. L’attore di Star Trek: “Ci paghi i diritti?”

Non è passata di certo inosservata la mossa di Donald Trump tanto che la rete si è subito movimentata per divulgare la gaffe: e non solo gli utenti.

Nonostante i tanti argomenti di cronaca che stanno interessando i media di tutto il mondo, il nuovo logo della Space Force sta superando di gran lunga l’interesse per il Dolly Parton Challenge.

Per capire meglio bisogna fare un piccolo passo indietro, infatti il Presidente americano ha presentato il nuovo logo della Space Force twittando:

Fino a qui nulla di strano, se non fosse che gli utenti e fan più scatenati di Star Trek non siano rimasti indifferenti. A cosa? Il logo della Space Force è similare a quello di una delle serie tv più amate di tutti i tempi – nata nel 1966 e ancora oggi tra le più popolari.

Il Presidente non si aspettava una simile reazione da parte del web e tanto meno dai protagonisti della nota serie televisiva. George Takei – uno degli attori – ha subito ironizzato su Twitter:

E da quel momento il web si è trasformato in una serie di commenti e meme che lasceranno il segno per un bel po’. La fortuna non sembra essere dalla parte della Us Space Force, infatti pochi giorni fa sono state presentate le nuove divise mimetiche.

Tantissimi i commenti sul fatto che

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo.

The same one I wore as a Lieutenant in 2005. pic.twitter.com/mYb60YioBP

— John Noonan (@noonanjo) January 24, 2020