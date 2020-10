Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump esce dall’ospedale dopo il suo ricovero, ma non mancano le polemiche e per i medici non è ancora fuori pericolo.

Dopo il ricovero ecco che Donald Trump esce dall’ospedale. Ma sono ancora tante le cure e i medici mettono l’accento sulla salvaguardia.

Il Presidente degli Stati Uniti esce dall’ospedale

Il Presidente degli Stati Uniti dopo il suo saluto al pubblico dentro il Suv è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato a seguito della sua positività da Covid.

Come evidenziano i media internazionali – e anche Corriere – dopo una mattinata di ripensamenti vari spunta un Twitter del Tycoon che conferma la sua uscita:

“mi sento davvero bene. non abbiate paura del covid, non lasciategli dominare le vostre vite”

Evidenzia inoltre di aver sviluppato insieme alla sua amministrazione dei farmaci molto efficaci.

Il team medico avverte però che il Presidente non è ancora fuori pericolo:

“Potremo tirare un sospiro di sollievo dalla prossima settimana”

Il Presidente infatti continuerà la sua cura alla Casa Bianca per una settimana, sottoponendosi alla terapia sperimentale e restando sotto stretta osservazione. Il medico curante personale ha affermato di avere la situazione sotto controllo con uno staff di 26 persone tra infermieri e specialisti con il supporto dell’ospedale.

Anthony Fauci – virologo della Task Force – ha affermato di non essere stato consultato e di essere stato in qualche modo tagliato fuori.

Le polemiche e i cortei

Non sono mancate le tante polemiche nei confronti del gesto del Presidente. La sua uscita dall’ospedale per salutare i sostenitori – mentre era in auto senza scendere o toccare nessuno – non è piaciuta a moltissime persone. Uno dei poliziotti ha esordito affermando che lo stesso Presidente dovrebbe pensare alla sicurezza di tutti, loro compresi.

Anche un medico dell’ospedale dove è stato ricoverato il Tycoon ha affermato: