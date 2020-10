Grande preoccupazione per il Presidente Donald Trump che esce dall’ospedale per salutare i sostenitori.

Il Covid 19 ha attaccato anche il Presidente Donald Trump che esce dall’ospedale per salutare i suoi sostenitori. Ma le notizie non sembrano essere ancora positive.

Il Presidente americano esce dall’ospedale

Il Presidente degli Stati Uniti sembra in netto miglioramento – come accenniamo anche in questo articolo – e il medico della Casa Bianca Conley sostiene questa tesi. Ieri è stato diffuso il bollettino medico sulle sue condizioni di salute e resta ricoverato presso l’ospedale militare Walter Reed.

Non solo notizie positive, infatti i medici hanno dovuto evidenziare che lo stesso Presidente si è trovato a fronteggiare:

“due episodi di caduta di ossigeno durante la malattia”

Dopo il video per rassicurare tutti i suoi sostenitori, il Tycoon ha voluto fare una sorpresa uscendo direttamente dall’ospedale. Come si evince dai media internazionali, il Presidente ha sorpreso tutto. Proprio nel video infatti aveva annunciato una sorpresa a tutti i sostenitori che da giorni sono affollati fuori dall’ospedale, insieme ai media.

È stato visto uscire a bordo di un Suv blindato e ha salutato tutte le persone che lo hanno acclamato con in mano le bandiere americane, urlando il suo nome e sostenendolo in questo difficile momento. Pochi attimi prima di ritornare in ospedale.

Nel video il Presidente ha dichiarato:

“È stato un viaggio interessante. ho imparato molto sul covid. questa è una vera scuola e ho imparato la lezione”

L’ipotesi dei media americani

Nonostante tutto questo i media hanno in serbo una piccola sorpresa che non farà felice i suoi sostenitori. Sembra infatti che una indiscrezione porterebbe ad una menzogna da parte del Presidente.

Un primo test veloce svolto da Trump, infatti, sarebbe risultato positivo il giovedì ma lo ha tenuto nascosto per attendere l’esito del tampone. Sempre secondo le indiscrezioni sarebbe stato proprio lui a chiedere di non rivelare nulla sino all’annuncio ufficiale.