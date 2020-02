Don Matteo chiude i battenti, Frassica sbotta: “Vogliamo continuare!”

Don Matteo, Nino Frassica si ribella contro la chiusura della Fiction dopo tanti anni: ” Vogliamo continuare” ecco cosa è successo

La fiction Don Matteo è da sempre una delle più guardate e seguite di sempre. La fiction infatti è stato un grande successo sin dalla prima puntata. Ma a quanto pare le cose belle finiscono e questa volta pare che la fiction di Rai Uno sta svolgendo al termine, questa volte per sempre.

Nino Frassica contro la chiusura di Don Matteo

Nino Frassica infatti si è detto assolutamente contrario alla chiusura definitiva della fiction. L’attore, infatti come gli altri attori della fiction hanno detto che non vogliono assolutamente porre fine alla soap su Rai Uno. Lo stesso Frassica infatti ha affermato:

All’inizio ci sembrava giusto mettere fine a questa avventura, ma ora abbiamo cambiato idea. Al 90% proseguiremo, anche Terence Hill è d’accordo, aspettiamo solo il suo “si” definitivo. “Noi attori vogliamo continuare a girare” ha poi sottolineato.

Don Matteo, Frassica :” Faremo sicuramente la tredicesima stagione”

Nino però non sembra essere l’unico attore che non vuole assolutamente chiudere definitivamente la stagione di Don Matteo, molti attori della fiction infatti hanno deciso di “ribellarsi ” alla chiusura della fiction e sulle pagine di Nuovo magazine hanno dichiarato:

“Tutto l’affetto, tutto questo calore, tutto questo riscontro da parte del pubblico, ci stanno convincendo a continuare”

Insomma pare che gli attori della fiction non vogliano mettere un punto alla storia di Don Matteo e nemmeno il pubblico a quanto pare, il successo ottenuto in tutti questi anni infatti non può non essere considerato. I fan della soap infatti si dicono contrari alla chiusura della bellissima fiction di Rai Uno.