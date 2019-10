Don Matteo chiude i battenti: la clamorosa rivelazione sulla fiction più seguita di Rai1

Gli appassionati di Don Matteo non saranno contenti della notizia che è trapelata nelle scorse ore: la fiction vedrà la sua conclusione con la 12esima serie che andrà in onda nel 2020.

La fiction Don Matteo tiene incollati al teleschermo milioni di fedelissimi fin dalla prima puntata che risale al 2000.

Da allora ben 11 serie hanno visto la luce e numerosi sono stati gli attori e personaggi tv che hanno partecipato con gioia alle riprese affermando all’unisono che tra tutti esiste un rapporto di amicizia e rispetto.

Insieme al protagonista assoluto Terence Hill infatti nei panni del parroco-investigatore Don Matteo ispirato al pesonaggio di Padre Brown, nelle varie serie abbiamo visto Nino Frassica, Flavio Insinna, Simone Montedoro.

Girata nel bellissimo scenario di Gubbio e di altre location Umbre tra cui la splendida Assisi, la fiction di Rai1 ha avuto ottimi ascolti riuscendo a sbaragliare la concorrenza in programmi di punta quali il Grande Fratello.

Dalla serie è stato tratto anche un telefilm polacco in onda su TVP1 dal 2008.

La notizia che dunque vedremo la conclusione della fortunata serie con gli episodi in onda dal 2020 lascia i fan senza parole.

Nella puntata di Storie italiane l’attore Simone Montedoro, uno dei protagonisti che ha partecipato a 5 serie di Don Matteo fa una rivelazione inaspettata.

L’annuncio dunque che la serie concluderà il suo cammino proprio con la serie che Rai1 manderà in onda tra qualche mese sembra ufficiale.

“Non so quando tornerà in onda Don Matteo, ma credo non prima di gennaio perché le riprese sono ancora in corso. Sembra che la dodicesima sarà l’ultima stagione”…