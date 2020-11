Don Matteo 13, anticipazioni: al via le riprese, la conferma-FOTO

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sull’attesissima nuova serie di Don Matteo: Terence Hill ci sarà, le foto che confermano gli spoiler.

Bella notizia per i fan della fiction Don Matteo, la nuova serie si farà! Ecco gli spoiler sulla data ed il cast.

Don Matteo 13 si farà: a quando le riprese

La serie tv che da tanti anni sta appassionando il pubblico italiano vedrà la luce anche per la 13′ serie. Nonostante le notizie avessero dato ormai per conclusa l’avventura di Don Matteo, la conferma tanto attesa è arrivata proprio di recente dal settimanale Nuovo.

Sulla rivista si annuncia ufficialmente che la serie numero 13 di Don Matteo è confermata. Di più, ci sarebbe anche un’indicazione precisa sulla data di inizio delle riprese come riporta anche Blasting News.

Si parla infatti al più tardi della prossima primavera anche se dal set arrivano già le prime indiscrezioni. Sul piccolo schermo potremo vederla a partire dalla fine del 2021 o nei primi mesi del 2022.

E’ dunque già partita la corsa agli spoiler sulle trame e sul cast della fiction di Rai 1.

Tra le molte domande dei fan c’è sicuramente quella sul protagonista assoluto: Terence Hill, il prete più amato della tv italiana ci sarà?

Intanto sappiamo già che le riprese si faranno con le dovute precauzioni anti contagio Covid, come mostrato anche da Nino Frassica sui social, in uno scatto assieme a Maria Chiara Giannetti che interpreta la capitana Anna Olivieri.

Ecco le dichiarazioni dello stesso interessato sulla nuova serie di Don Matteo!

Anticipazioni sulla fiction dei record: nel cast ancora Terence Hill?

La fiction dei record di Rai 1 ha conquistato il pubblico italiano al punto da diventare uno dei punti fermi dei palinsesti ormai da vent’anni. La prima puntata è andata in onda

Il 7 gennaio 2000 mentre l’ultima lo scorso 19 marzo 2020.

Protagonista assoluto è il famoso attore Terence Hill che nella serie impersona proprio Don Matteo, un prete che si trova a collaborare con la giustizia per risolvere casi investigativi.

Inseparabile collaboratore di mille avventure riprese prima a Gubbio poi a Spoleto, è proprio il Maresciallo Cecchini impersonato da Nino Frassica

Nel cast della serie originaria anche Flavio Insinna (il capitano Anceschi) poi sostituito dal capitano Giulio Tommasi interpretato da Simone Montedoro dalla stagione numero 6.

Nonostante alcuni rumors avessero dato per certa la rinuncia di Hill al personaggio, come avvenuto nell’altra serie Un passo dal cielo, l’attore 81enne sarà al timone del cast anche per la 13esima edizione.

“Amo moltissimo questo personaggio che, oltretutto, mi assomiglia anche parecchio”.

Ha dichiarato Terence Hill l’attore protagonista della serie tv che ha raggiunto i 7 milioni di spettatori per puntata.