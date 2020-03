Domenico Arcuri, chi è il commissario delegato dal Premier Conte?

Chi è Domenico Arcuri, l’Amministratore Delegato di Invitalia, nominato dal premier Conte Commissario delegato per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus

Scopriamo tutti i segreti di Domenico Arcuri, dalla formazione al successo con Invitalia, dalla vita privata alla nomina come commissario delegato.

Chi è Domenico Arcuri

Nasce a Melito Porto Salvo, in Calabra, nel 1963.

Dopo aver frequentato la scuola militare della Nunziatella a Napoli, nel 1986 si laurea in Economia alla Luiss.

Da quel momento, comincia la sua lunga carriera: per l’Iri, si occupa delle aziende del gruppo operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell’informatica, della radiotelevisione.

Nel 2004, dopo aver guidato in Italia la “Telco, Media e Technology” di Arthur Andersen, è il nuovo amministratore delegato della Deloitte Consulting, azienda che rende tra le più grandi per la consulenza alle grandi società e alle pubbliche amministrazioni.

Arcuri è l’Amministratore Delegato e numero uno di Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, con la quale ha curato la reindustrializzazione di aree in crisi come quella di Termini Imerese.

Nel marzo del 2020, Arcuri viene nominato dal premier Giuseppe Conte come Commissario delegato per potenziare la risposta all’emergenza sanitaria dell’Italia, causata dall’epidemia da Coronavirus.

Arcuri diventa, quindi, commissario con poteri di deroga, in grado di lavorare e rafforzare la produzione e la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e subintensive.

Il commissario ha inoltre il potere di impiantare nuovi stabilimenti per la produzione delle attrezzature e per sopperire alle carenze riscontrate. Tutto questo, avvalendosi di Invitalia e coordinandosi con il dottor Borrelli e con la struttura attuale della Protezione Civile.

Famiglia, moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata di Domenico Arcuri, l’uomo è stato sposato con la giornalista e anchorwoman di La7 Myrta Merlino: da lei ha avuto una figlia, Caterina.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, attualmente sarebbe legato sentimentalmente alla vicepresidentessa di Confindustria Antonella Mansi.