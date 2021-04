Domenica in tv, 18 aprile 2021: chi portano in studio Mara Venier...

Sfida aperta tra le due regine della tv anche per oggi 18 aprile 2021: ecco le anticipazioni di Domenica In e Domenica Live!

Ospiti famosi, storie toccanti e tante novità per i due programmi iconici della domenica pomeriggio.

Chi la spunterà negli ascolti del 18 aprile 2021 tra Mara Venier e Barbara D’Urso? Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle puntate odierne!

Domenica In del 18 aprile: spettacolo e attualità da Mara Venier

Una nuova domenica di grandi ospiti e storie ci attendono e la signora della tv Mara Venier ha in serbo una super puntata in diretta dagli studi Rai Fabrizio Frizzi in Roma.

Ad aprile la puntata del 18 aprile in onda a partire dalle ore 14 su Rai 1 sarà l’attualità: il focus sarà infatti sulla pandemia e sull’evoluzione della situazione italiana.

Ospiti del talk saranno il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, il dottor Francesco Vaia ed il professore Matteo Bassetti direttore della Clinica Malattie Infettive al San Martino di Genova.

A riportare la loro esperienza interverranno la cantante Donatella Rettore, il giornalista Alessandro Sallusti e l’Assessore al welfare Letizia Moratti.

Sarà poi la volta dello spettacolo con la partecipazione dell’attrice Sabrina Ferilli che ha appena concluso l’avventura con Svegliati amore mio, Rocio Munoz Morales che parlerà del suo primo libro “Un posto tutto mio”.

LEGGI ANCHE –> Sabrina Ferilli, chi è il marito dell’attrice

Protagonista poi sarà anche la musica con i Ricchi e Poveri ed i Coma_Cose con il brano di Sanremo “Fuoco negli occhi”. Gradita presenza fissa anche per oggi saràò quella del comico Vincenzo Lucia e delle sue incredibili imitazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpettacoliNews (@spettacolinews)

Domenica Live di oggi: le soprese di Barbara D’Urso

Pomeriggio molto pieno di sorprese anche quello di Canale 5 con la versione ‘lunga’ di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso a partire dalle 14.50.

La conduttrice partenopea nelle 4 ore di diretta spazierà tra attualità e spettacolo, con una prima parte dedicata alla situazione della campagna vaccinale e al problema delle riaperture.

Spazio poi allo spettacolo con ospiti molto attesi che commenteranno gli ultimi avvenimenti accaduti all‘Isola dei Famosi 2021.

In particolare le indiscrezioni parlano di una figura molto vicina ad una delle naufraghe più controverse ed attualmente in nomination. Stiamo parlando di Fariba Tehrani e questa misteriosa persona rivelerà particolari choc sulla concorrente.

Le sorprese non finiranno qui ma il riserbo è molto alto e si ppuò ipotizzare che numerosi saranno gli ospiti ed i temi trattati nel talk di Barbara D’Urso, non resta che aspettare l’orario della diretta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Secondo voi chi vincerà la sfida domenicale? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi sul programma preferito e continuare a seguirci per altre curiosità ed anticipazioni sui personaggi della tv!