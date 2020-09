‘Patrizia De Blanck Non si lava…’: la rivelazione intima imbarazza Barbara D’Urso

Nel pomeriggio di ieri, è andata in onda la seconda puntata di Domenica live condotto da Barbara D’Urso.

Uno degli ospiti in studio ha fatto una rivelazione davvero imbarazzante su Patrizia De Blanck, la concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Domenica Live, l’imbarazzante rivelazione

Dopo un lungo periodo di pausa, finalmente è iniziata la nuova edizione di Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso. La seconda puntata del contenitore di Mediaset , come sempre, è riuscita a regalare tanto sano divertimento al pubblico. Il primo argomento trattato nel salotto della conduttrice napoletana è stato quello del Grande Fratello Vip 5. In studio l’opinionista Karina Cascella, Serena Grandi, il fratello di Denis Dosio, Marco Baldini e Andrea Ripa Di Meana che si è lasciato andare in una rivelazione imbarazzante su uno degli ospiti della quinta edizione del reality show.

Nel dettaglio, ha affermato che nella casa più spiata dagli italiani è stata messa una lavatrice così grande per un motivo ben preciso: ossia invogliare una concorrente in particolare a lavarsi.

“Ho visto che quest’anno il Grande Fratello ha messo quella lavatrice, evidentemente qualche autrice del programma che la conosce benissimo e sa, diciamo, nel giro di Roma, che purtroppo la Contessa non si lava”

Le parole di Andrea Ripa Di Meana

Chiacchierando nel salotto di Barbara D’Urso, ha voluto esprimere il suo pensiero in merito alla scelta della produzione di mettere una lavatrice così grande. Secondo Andrea Ripa Di Meana l’obiettivo è quello di invogliare Patrizia De Blanck a lavarsi più spesso. La contessa, a detta dell’uomo, non si laverebbe: