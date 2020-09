La rivincita del fotografo sulla celebrity. Il paparazzo Alex Fiumara fa riecheggiare il suo scoop nello studio televisivo di Domenica Live.

I fan di Andrea Iannone non hanno fatto in tempo ad abituarsi alla rottura con Giulia De Lellis, che il pilota di MotoGP ne ha già trovata un’altra. Stiamo parlando di Soleil Sorge, naufraga de L’Isola dei Famosi 2019 ed ex fidanzata di Jeremias Rodriguez.

Un servizio fotografico del settimanale Chi ha fatto esplodere il gossip. I due sono stati paparazzi in Costa Smeralda, dando adito a pettegolezzi e ipotesi. Tuttavia, a distanza di settimane, Soleil Soleil nega categoricamente e smentisce ogni tipo di rumors.

Domenica Live, Soleil Sorge fa chiarezza sul presunto flirt con Andrea Iannone

Dopo aver messo i puntini sulle “i” attraverso un’intervista-fiume, Soleil Sorge ha raccontato la sua verità a Domenica Live, noto talk show di Canale 5. Nello studio di Barbara D’Urso, la ventiseienne abruzzese ha dichiarato:

“Sapete delle mie storie nate in tv, con Luca Onestini e Marco Cartasegna, ma poi sono rimasta nel buio. Avrei potuto cavalcare l’onda, invece no. Non ho bisogno di sbandierate ai quattro venti le mie relazioni… Per caso mi sono capitati 3 fidanzati famosi. Ora basta“

Sul presunto flirt con Andrea Iannone, l’ex naufraga ha sottolineato sapere che non c’è stato nient’altro che un rendez-vous amichevole. I due si sarebbero incontrati soltanto una volta:

“Mi ha chiamato alle 5 del mattino… Ho risposto perché ero in giro con le mie amiche…”

Poi ha stuzzicato la curiosità della conduttrice, regalando un piccolo indizio sul suo nuovo partner:

“È più grande di me. Non posso dirvi nulla… La vita privata è privata”

Domenica Live, il fotografo Alex Fiumara smaschera Soleil Sorge

Attraverso una “lettera choc” affidata a Barbara D’Urso, il paparazzo Alex Fiumara ha smascherato Soleil Sorge, rivelando la verità sulla paparazzata di quest’estate:

“Il 19 agosto le serviva un paparazzo per farsi fotografare assieme a Iannone… Ha fatto di tutto per apparire”

Una confessione che può essere facilmente interpretata come una conferma che, a guidare i paparazzi, possano esser stati gli interessi dei due vip.