Brutto colpo per Barbara D’Urso, ‘cancellato Domenica Live’: l’indiscrezione

‘Domenica Live cancellato’, Barbara D’Urso dice addio al tuo Talk domenicale. L’indiscrezione di Mediaset allarma i fan del programma

Barbara D’Urso dirà addio al talk Domenicale più amato dagli Italiani, ‘Domenica Live’? L’indiscrezione di Mediaset mette in allarme i fan della conduttrice partenopea. Ecco che cosa è accaduto.

Barbara D’Urso, addio a ‘Domenica Live’: l’indiscrezione

Si è conclusa la sesta stagione, di ‘Domenica Live’, campione di ascolti, condotto dalla Regina di canale 5, Barbara D’Urso, la quale ha ottenuto perfino i ringraziamenti personale di Giancarlo Scheri, Diretto di Canale 5.

Perchè nonostante il grandissimo successo del suo Talk Domenicale, Barbara D’Urso dovrà dire addio a ‘Domenica Live’? Pare che per lei, siano previsti nuovi progetti lavorativi. Infatti i Vertici di Mediaset, secondo quanto riportato su Nuovo Tv, vorrebbero affidarle, dopo il gran successo di questa edizione ‘normale’ del Grande Fratello anche la sua versione ‘Vip’, per la sua capacità di ‘garantire’ un certo ‘quantitativo’ di ascolti.

Dato che alla D’Urso sono affidati la maggior parte dei programmi del palinsesto di Canale 5, questa scelta potrebbe costituire motivo di ‘rinuncia’ al suo appuntamento domenicale con il pubblico.

Inoltre pare che tale decisione da parte dei Vertici di Mediaset sia dovuto al fatto che, gli ‘introiti’ provenienti da ‘Live- Non è la D’Urso’, che va in onda in prima serata sia maggiormente remunerativo anche sul piano degli sponsor e spot pubblicitari.

Se tutto ciò si concretizzasse, Barbara D’Urso andrebbe a sostituire la moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, alla quale pare vogliano affidare un altro reality, ‘Music Farm’.

Questo è quanto rivelano le indiscrezioni, chiaramente si attendono notizie ufficiali in merito.