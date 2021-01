Domenica in Tv, anticipazioni: tutti gli ospiti di Mara Venier e Barbara D’Urso

Domenica in Tv, anticipazioni: tutti gli ospiti di Mara Venier e Barbara...

Scopriamo chi saranno gli attesi ospiti del pomeriggio e della serata, grandi emozioni in arrivo con Mara Venier e Barbara D’Urso.

La sfida domenicale tra le due regine della tv è in arrivo e si annunciano importanti nomi tra gli ospiti. Attori, cantanti, e volti noti per una domenica in tv piena di storie che ci emozioneranno e divertiranno.

Se sei curioso di scoprire quali saranno gli ospiti di domenica continua a leggere!

Chi vedremo a Domenica In con Mara Venier

Torna su Rai 1 alle l’appuntamento imperdibile per i fan di Mara Venier, uno dei volti più apprezzati della tv.

La puntata di domenica 17 vedrà un’intervista senza filtri al rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkan.

Il fascino sarà poi protagonista con la presenza di due dive come Ornella Muti e Gina Lollobrigida, che racconteranno della loro carriera e degli ultimi gossip che le riguardano.

Sarà poi la volta dell musica con il cantante Alberto Urso e la soprano Katia Ricciarelli.

Non ultima Serena Rossi, la bellissima e bravissima attrice protagonista della nuova fiction di Rai 1 Mina Settembre.

Domenica Live e Live-Non è la D’Urso: gli ospiti più attesi

Tornano domenica 17 gennaio i due appuntamenti con Barbara D’Urso.

Sarà infatti la volta di Domenica Live alle 17.20 e di Live-Non è la D’Urso alle 21.20 entrambi alla prima puntata del 2021.

Imperdibili entrambi gli appuntamenti, come annunciato proprio da Barbara nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque.

Tra gli ospiti di Domenica Live vedremo il fratello di Andrea Zenga accompagnati dalla tata che si confronterà con il fumantino Biagio D’Anelli.

Sempre sul caso “Zenga” verrà mostrato il contenuto di una busta choc che stupirà tutti!

Si tornerà inoltre a parlare del caso denunciato da Eva Henger riguardante la tomba di Schicchi.

Per quanto riguarda la prima serata della rete ammiraglia di Mediaset invece sono previsti scoppiettanti confronti e scoop sensazionali.

Vedremo ad esempio Sandra Milo accompagnata per la prima volta dal suo fidanzato di 40 anni più giovane di lei.

A Live-Non è la D’Urso ci sarà poi l’atteso confronto tra Guenda Goria accompagnata dal padre Amedeo ed un altro ex gieffino Filippo Nardi, per un faccia a faccia sui rumors delle ultime settimane.

Si tornerà a parlare ancora del caso ‘Zenga’ con Hoara Borselli: la showgirl ed opinionista rivelerà particolari del rapporto tra Walter Zenga ed i suoi figli.

Chi vincerà la sfida della domenica negli ascolti tv? Di certo le trasmissioni di Mara Venier e Barbara D’Urso promettono grandi colpi di scena!