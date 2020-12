Domenica in Tv, anticipazioni ospiti 20 dicembre 2020

Anticipazioni Domenica in Tv, chi saranno gli ospiti del 20 dicembre a Domenica In, Live- Non è la D’Urso e The Voice Senior.

Domenica 20 dicembre 2020 i telespettatori potranno intrattenersi con diversi programmi Tv: Domenica In, The Voice Senior e Live-Non è la D’Urso.

Scopriamo le anticipazioni, chi saranno gli ospiti in puntata: Zucchero da Mara Venier, Gianna Nannini a The Voice Senior e molti altri.

Anticipazioni, ospiti a Domenica In 20/12

La puntata di Domenica In di domani 20 dicembre 2020 sarà scoppiettante, Mara Venier ospiterà un importante cantante italiano: Zucchero.

Il cantautore italiano Zucchero sarà ospite di Mara Venier per tutta la durata della puntata natalizia di Domenica In. I telespettatori, si legge su TvBlog.it, lo ascolteranno raccontarsi e il collage musicale dei suoi grandi successi riscalderà i cuori di tutti i suoi fan sintonizzati. La sua esibizione canora sarà un regalo di natale apprezzato senza dubbio da presenti e telespettatori: canterà anche alcuni brani del suo ultimo album D.O.C.

Zucchero Fornaciari, amico di vecchia data di Mara Venieri, non potrà essere fisicamente in studio a causa delle norme anti contagio e si esibirà in diretta streaming da casa sua. Con la sua intera band canterà le sue migliori canzoni e molte saranno a tema natalizio.

Ospiti Live-Non è la D’Urso e The Voice Senior

Domani andrà in onda l‘ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, nella puntata di Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso ha svelato chi saranno gli ospiti.

La vedeva di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, sarà ospite di Barbara D’Urso e si racconterà con dolore per il furto subito dopo il funerale. Un altro ospite atteso sarà Gessica Notaro, che darà maggiori dettagli sulla vittoria che ha conquistato in Cassazione contro il suo ex fidanzato, Edson Tavares.

Ospite della D’Urso sarà anche una concorrente del GF VIP da poco eliminata dalla casa più spiata d’Italia: Selvaggia Roma. La giovane e bellissima Selvaggia incontrerà suo padre dopo anni di liti e rapporti freddi.

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis torneranno nuovamente a parlare con la D’Urso per fornire prove del loro amore, un sentimento reale e sincero, per far tacere tutte le pessime insinuazioni mosse loro sui social e non.

La conduttrice del programma, si legge su LaNostraTv, non esiterà a dare spazio anche al GF VIP oltre che al noto caso di cronaca che riguarda Alberto Genovese.

Il figlio illegittimo del defunto campione del calcio Diego Armando Maradona è l’ultimo ospite dell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso prima della pausa natalizia.

Nella finale di The Voice Over invece Antonella Clerici condurrà l’ultima puntata del talent show con ospite Gianna Nannini.

Non resta che sintonizzarsi domani per seguire tutti e tre i programmi televisivi e scoprire cosa gli ospiti racconteranno.