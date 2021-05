Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa e Avanti un altro pure di sera: scopriamo quali saranno le sorprese di oggi 16 aprile!

Per tutti gli appassionati di tv è in arrivo un’altra domenica ricca di ospiti vip e di storie intense per una sfida tra alcuni tra i più grandi nomi della tv italiana!

Chi la spunterà nella gara degli ascolti tra game show, talk ed interviste esclusive? Scopriamo tutte le anticipazioni di oggi, domenica 16 maggio 2021!

Domenica In: gli ospiti di Mara Venier

Una delle conduttrici più amate in assoluto dal pubblico italiano, Mara Venier, torna in diretta anche oggi alle 14.00 su Rai 1 per una nuova puntata di Domenica In. Il talk show pomeridiano ospiterà nella prima fase i protagonisti dell’attualità tra cui Pierpaolo Sileri, il professor Vaia, ed in collegamento Sallusti, Giovanna Botteri e Peppino di Capri.

Seguirtà poi uno spazio sul caso di Denise Pipitone con Alberto Matano e l’avvocato Frazzitta.

Tempo poi per lo spettacolo con Sandra Milo e per uno speciale momento dedicato a Francesco Nuti. Il prossimo 17 maggio compirà gli anni ed in studio interverranno la ex compagna Annamaria Malipiero, la figlia Ginevra, e Marco Masini. Non mancheranno amici e colleghi in collegamento, tra cui Ornella Muti, Giovanni Veronesi e Clarissa Burt.

Momenti lieti anche con le esibizioni di due amatissimi cantanti: Ermal Meta con il brano “UNO” ed Alvaro Soler con “Magia”.

Domenica Live: le storie di oggi

Oggi torna anche Barbara D’Urso con le ultime puntate del contenitore pomeridiano di Canale 5 in onda dalle 14.50. Per le 4 ore previste di diretta come sempre si alterneranno momenti dedicati all’attualità ed alla cronaca ad altri più leggeri dedicati ai personaggi dello spettacolo.

La D’Urso non si è sbottonata sulle anticipazioni ma ha svelato che la puntata odierna sarà davvero molto speciale. Si prevedono infatti confronti accesi e novità choc su L’Isola dei Famosi e non solo.

Che tempo che fa: Sharon Stone super ospite

Occhi puntati anche sulla trasmissione serale di Rai 3 Che tempo che fa. In studio come sempre il conduttore Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. l’ospite internazionale di questa settimana, in collegamento, sarà l’attrice Sharon Stone che parlerà anche della sua autobiografia e della campagna vaccinale.

Non solo, ospiti anche lo scienziato Antony Fauci, il cordinatore del Cts Franco Locatelli, Gad Lerner e Giuliano Montaldo. Ospite atteso anche Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negroamaro seguito nel corso della puntata da Riccardo Rossi, Katia Follesa, Orietta Berti, Francesco Paolantoni e molti altri.

Avanti un altro! Pure di sera

Nuovo esilarante appuntamento con il serale del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La formula collaudata del gioco nella versione serale sarà ancora concepita come una sfida tra due squadre, quelle dei Campioni di quiz e A volte ritornano.

A capitanare le squadre ci saranno Laura Freddi e L’uomo gatto e come concorrenti anche il comico Enzo Salvi e l’ex calciatore Totò Schillaci. Occhi puntati per una serata spensierata sui personaggi più amati come Miss Claudia, Francesca Brambilla “la bona sorte”, Sara Croce e Laura Cremaschi e molti altri.

E voi cosa guarderete? Continuate a seguirci per scoprire chi vincerà la gara degli ascolti!